VERSUS GOLIATH - Wüstenland

Wüstenland

Mehr über Versus Goliath

Genre:
Gothic / Rock / Crossover
∅-Note:
5.50
Label:
The Orchard Enterprises
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Intro
    2. Mann mit dem Feuer
    3. < init_willkommen >
    4. Dein Gott
    5. Keine Helden
    6. < sys_warnung >
    7. System
    8. < lost_data >
    9. Licht
    10. Wüstenland
    11. Das Ende der Welt
    12. < mission.exe >
    13. Stille
    14. < nicht_allein.error >
    15. Geist
    16. Träumen
    17. < ziel_ankunft.calc >
    18. Nach Hause
    19. < sys_notfall >
    20. Leuchtturm
    21. < init_reboot >

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

