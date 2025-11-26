Absolut solider Zweitling.

Nach ihrem selbst betitelten Debüt haben sich die Herren von CREATURES ein wenig Zeit gelassen, um ihren zweiten Silberling anzupacken. Vier Jahre sind seither vergangen, in denen die Brasilianer zwar einige Singles eingeschoben haben, die guten Ansätze und das positive Feedback zum ersten Release jedoch nicht weiter veredeln konnten. Nun steht mit "Creatures II" die nächste Platte ins Haus und setzt im Grunde genommen genau dort wieder an, wo der direkte Vorgänger endete.



Konkret gibt es eine Mischung aus leicht verspieltem Euro Metal mit ANGRA-Anstrich und einer eher rockig formulierten JUDAS PRIEST-Note, die sich vor allem im markanten Gesang von Marc Brito manifestiert. Der gute Mann ist zwar kein absoluter Halford-Soundalike, beherrscht die Klaviatur des traditionellen Edelstahls jedoch in allen Stimmlagen und behauptet sich in den elf neuen Stücken auch gegen die vielen starken Konkurrenten, die seiner Truppe den Weg an die Spitze etwas schwerer machen könnten.



Selbstverständlich sollten auf dem neuen Werk jedoch alle Puzzlestücke ineinander passen, und hier müssen die Südamerikaner auch diesmal leichte Abstriche machen. Die Melodien sitzen nicht in allen Stücken, die Gitarrenarbeit ist bisweilen ein bisschen schlicht und kann auch in den vereinzelten Solopassagen keine nachhaltigen Glanzpunkte setzen. Folglich trifft auch nicht jede Hookline ins Schwarze, wenngleich CREATURES sicherlich einige am Start hat, von denen man sich gerne mitreißen lässt. Einprägsames Material wie 'Dreams' oder das epischere 'Path Of The Night' wird kein treuer Kuttenträger von der symbolischen Bettkante stoßen. Auch kompaktere Songs, wie 'Danger' und 'Night Of The Ritual', bieten schmeichelnde Ohrenpflege für den Melodic-Metal-Anhänger, auch wenn sie inhaltlich eher konventionelle Methoden anwenden.



Letzteres ist vielleicht dann auch der springende Punkt. "Creatures II" hat viele richtig ordentliche Songs an Bord, doch die ganz großen Highlights bleibt das Quartett auch auf seiner zweiten Veröffentlichung schuldig. Da die High Roller-Zugehörigkeit noch einmal ganz andere Ansprüche weckt, ist die Begeisterung am Ende nicht ganz so groß, wie man es vielleicht erhofft hätte. CREATURES zeigt zwar keine offenkundigen Schwächen, aber für die Meisterklasses des melodischen Heavy Metals muss man noch ein paar Schippen draufpacken und die durchaus erhellenden Ansätze dann auch in allen Facetten veredeln. Dennoch: Reinlauschen sollte man, denn an einigen guten Songs mangelt es der Platte nicht.