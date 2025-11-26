CREATURES - Creatures II

Creatures II

Mehr über Creatures

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
7.50
Label:
High Roller Records
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Inferno
    2. Devil In Disguise
    3. Night Of The Ritual
    4. Beware The Creatures
    5. Dreams
    6. Queen Of Death
    7. Pure Madness
    8. Danger
    9. Nothing Lasts Forever
    10. Path Of The Night
    11. Perfect Illusion (Bonus Track)

