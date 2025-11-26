Gothic-Rock-Einerlei.

Ohne jetzt respektlos klingen zu wollen, scheint die Selbstwahrnehmung von YOUR INLAND EMPIRE ein wenig an der Realität vorbeizurauschen. Die französischen Newcomer, die aus der Asche von CROWN hervorgegangen sind, empfinden ihren Sound als einen atmosphärischen Mix aus Post Metal und Industrial und nennen Acts wie NINE INCH NAILS und GODFLESH als Referenzen für das eigene Material. Betrachtet man allerdings das selbst betitelte Debüt, entdeckt man hier relativ krasse Abweichungen von der selbst auferlegten Norm - denn im Grunde genommen ist "Your Inland Empire" ein recht konventionelles Gothic-Rock-Album, das hier und dort vielleicht ein paar seltene aggressive Ausbrüche vorweist, sich aber selbst ziemlich rasch in den elegischen Teppich Mainstream-affinen Düsterrocks fallemn lässt, der mangels brauchbarer Hooklines keine bleibeneden Effekte erzielt.



Die elf Songs haben erst einmal alles, was melancholische Rocksongs benötigen, sprich butterweiche Melodien, verträumte, bisweilen melancholische Zwischentöne und hin und wieder auch ein bisschen sanfte Elektronik. Was an gleicher Stelle jedoch viel zu kurz kommt, sind packende Hooklines oder einprägsame Harmonien, auf denen man das Fundament des neuen Albums erbauen und mit ein bisschen Leben füllen könnte. Stattdessen gibt es relativ langatmige Songs, in denen keine echten Funken sprühen und die in ihren teils elegischen Arrangements irgendwann versinken, weil sie schlicht und einfach nicht lebendig klingen. Da kann man gerne das F-Wort etwas häufiger bemühen oder die angepisste Haltung in den Lyrics verorten, doch wenn die Musik nicht im Gleichschritt mitgeht und eher bieder und letztlich langweilig bleibt, hilft die deftigere Sprache auch kein bisschen. Diese Erfahrung zieht sich auf "Your Inland Empire" leider auch vom ersten bis zum letzten Song.



Der Gothic-Rock-Sektor lässt in der laufenden Saison in der Tat noch auf echte Highlights warten, daher hätte YOUR INLAND EMPIRE hier einen ersten echten Glanzpunkt setzen können. Das Debütalbum ist jedoch weit davon entfernt, das aktuell nicht sonderlich verwöhnte Publikum mitzureißen und gibt sich mit dem Standard-Repertoire zufrieden. Gerade deshalb sind die hohen Ansprüche der Franzosen ziemlich weit hergeholt, die Songs sind nämlich vergleichsweise schlicht und lahm.