Your Inland Empire

Mehr über Your Inland Empire

Genre:
Gothic Rock
∅-Note:
5.00
Label:
Season Of Mist
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Scars
    2. There Is No Me
    3. Grinding
    4. Edge Of Perfection
    5. Silver Knife
    6. Undone
    7. Venom
    8. Sulfur
    9. Chemicals
    10. Myself Destruct
    11. I'll Be Your Night

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

