ANNISOKAY - Abyss  The Final Chapter

Abyss  The Final Chapter

Mehr über Annisokay

Genre:
Metalcore
∅-Note:
9.50
Label:
Arising Empire
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Into The Abyss
    2. Human
    3. Ultraviolet
    4. Throne Of The Sunset
    5. Calamity
    6. Time
    7. Silent Anchor
    8. Splinters
    9. My Effigy
    10. Get Your Shit Together
    11. Never Enough
    12. Oblivion
    13. Into The Gray
    14. H.A.T.E. (feat. Any Given Day)
    15. Inner Sanctum

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren