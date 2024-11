Zwei Stoner-Schwergewichte treffen aufeinander!

Nach ihrem Compilation-Release "Handful Of Ten" im vergangenen Monat meldet sich ELEPHANT TREE viel schneller als gedacht mit neuem Material zurück. Diesmal mit an Bord sind die Kollegen von LOWRIDER, mit denen die Band schon länger eine Kollaboration angestrebt hatte, die auf diesem Split-Album nun endlich auch Wirklichkeit geworden ist.



Den Start macht dann auch das schwedische Quartett, das, mit einem charakteristischen Groove ausgestattet, einmal mehr die Grenzen des psychedelischen Heavy Rocks auslotet. Es vermischt einige etwas schwerer bekömmliche Riffkaskaden mit relaxten Alternative-Vibes und sorgt vor allem in Tracks wie 'Caldera' und 'Into The Grey' über die Langdistanz für sehr gemischte Gefühle, fährt mit seinen hypnotischen Songstrukturen aber dennoch stark vereinnahmende Effekte auf. Es braucht zwar eine Zeit, bis sich das Ganze warmgelaufen hat, doch dann ist man bereits so tief in den eigensinnigen Klangwelten von LOWRIDER gefangen, dass man einmal mehr feststellen muss, dass im europäischen Feld der wüstentauglichen Noten nicht viele Bands auf diesem Niveau musizieren, auf dem die Skandinavier unterwegs sind.



ELEPHANT TREE setzt dann einige Kontrastpukte, gräbt tiefer in den 70ern und wechselt psychedelische Stoner-Sounds mit leicht angeproggten Classic-Rock-Fragmenten, ohne sich dabei an konventionellen Strickmustern orientieren zu müssen. Der Groove ist mächtig, die Gitarren mit ordentlichen Effekten unterlegt, und die Stimmung bleibt von der ersten bis zur letzten Sekunde erstaunlich relaxt. Kontraste im Kontrastwerk - ELEPHANT TREE maacht es auf diesem Split-Release möglich. Dennoch finden beide Bands etwas konkreter zusammen, denn mit dem kompakten, rockigen 'Through The Rift' gibt es eine direkte Zusammenarbeit, die nicht zuletzt dank der starken Gitarrenarbeit als eines der vielen Highlights auf "The Long Forever" bestehen bleibt.



Von daher kann man hier nur zu einer guten Kooperation gratulieren, von der beide Seiten profitieren können. LOWRIDER kickt ein bisschen mehr, ELEPHANT TREE entpuppt sich erneut als Meister entspannter Psychedelic-Rock-Sounds. Im Ergebnis ist das eine wirklich gute Verbindung!