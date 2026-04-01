TYKETTO - Closer To The Sun

Closer To The Sun

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Genre:
Hardrcok
∅-Note:
9.00
Label:
Silver Lining / Warner
Release:
20.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Higher Than High
    2. Starts With A Feeling
    3. Bad For Good
    4. We Rise
    5. Donnowhuddidis
    6. Closer To The Sun
    7. Harleys & Indians (Riders In The Sky)
    8. Hit Me Where It Hurts
    9. The Picture
    10. Far And Away
    11. The Brave

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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