Das Comeback des Jahres?

Man kann sicherlich spekulieren, was wohl geschehen wäre, wären die Herren von TYKETTO zu Beginn der 90er so richtig durchgestartet und hätten gemeinsam mit den Kollegen von BON JOVI ein ganze Ära melodischen Hardrocks prägen können. Während die Superstars aus New Jersey so richtig durchstarten konnten, blieb der Truppe um den stimmgewaltigen Frontman Danny Vaugh jedoch nur ein Platz in der zweiten Reihe - zumindest aus kommerzieller Sicht.



Leider legte die Band mit dem Beginn des Grunge-Booms die Akitivitäten auch immer wieder auf Eis und präsentierte sich alles andere als arbeitswütig. Anno 2017 schien es gar so, als würde man die Band endgültig begraben und mit einem Farwell-Release in die ewigen Jagdgründe schicken. Doch das Interesse an TYKETTO bleibt ungebrochen groß, so dass nach einigen Live-Gigs schließlich auch wieder die Idee folgte, es mit einem Stuioalbum noch mal so richtig wissen zu wollen. Und siehe da: Hier ist nun "Closer To The Sun". Eine Platte, auf der die Zeit für einen Moment stehengeblieben scheint, auf der Vaughn und Co. ganz so klingen, als habe es die mageren Jahre nie gegeben und mit der man trotz moderner Produktion sofort wieder an die Glanzpunkte aus den frühen 90ern anknüpfen kann.



Ziemlich genau 35 Jahre nach der ersten Scheibe muss sich TYKETTO längst nicht mehr diktieren lassen, welche Richtung man aus kommerzieller Sicht am besten einschlagen sollte. Nicht dass die Band dies je getan hätte, doch es ist schon verblüffend, wie frech, frei und gelöst die Herren auf "Closer To The Sun" auftrumpfen und mit groovigen Nummern, leichter Blues-Note und klassischen Hardrock-Gitarren wieder ein Hitfeuerwerk zünden, das man ihnen in der Vehemenz vielleicht nicht mehr zugetraut hätte.



Ganz gleich ob die Band mit dicken Midtempo-Smashern wie 'We Rise' und 'Hit Me Where It Hurts', dem R&B-angetouchten 'Donnowhuddidis' oder melodischen Krachern wie 'Starts With A Feeling' und 'Far And Away' ein Ausrufezeichen setzt: TYKETTO bringt elf satte Staments mit uneingeschränkt hoher Qualität und zementiert den ohnehin sehr guten Ruf noch einmal mit einem Release voller Highlights.



Die bodenständige Produktion, Vaughn's unglaublich starke Vocals und die Tatsache, dass auch die beiden Balladen ('The Picture', 'Closer To The Sun') alles andere als cheesy klingen, verwandeln "Closer To The Sun" zu einem der wertvollsten Comebacks im Hier und Jetzt. Man könnte jetzt sämtliche Floskeln auspacken, um den Punkt zu treffen. Es reicht aber zu sagen, dass TYKETTO wieder richtig heißen Kram am Start hat und diesen gerne auch wieder live anbieten darf!