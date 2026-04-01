POISON THE WELL - Peace In Place

Peace In Place

Mehr über Poison The Well

Genre:
Metalcore / Post Hardcore
∅-Note:
8.50
Label:
SharpTone Records
Release:
20.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Wax Mask
    2. Primal Bloom
    3. Thoroughbreds
    4. Everything Hurts
    5. Weeping Tones
    6. A Wake Of Vultures
    7. Bad Bodies
    8. Drifting Without End
    9. Melted
    10. Plague Them The Most

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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