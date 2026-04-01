Nach wie vor zeitloser Rock, der richtig gut ins Ohr geht.

Fünf Jahre nach dem Album "The Devil In Me" hat Rock-Lady SUZI QUATRO mit "Freedom" ein neues Album am Start. Laut Promo-Text widmet sie sich in den zwölf Songs "thematisch den elementaren Grundwerten und Rechten, die in gegenwärtigen Zeiten bei weitem keine Selbstverständlichkeit sind." Deshalb war ich natürlich neugierig, was Suzi auf ihrem nunmehr 19. Album zu bieten hat.



Schon die ersten beiden Tracks, der Titeltrack 'Freedom' und 'Little Miss Lovely' überzeugen mit fetten, fetzigen Rock 'n' Roll-Vibes. Etwas gemäßigter, aber gleichzeitig auch etwas nachdenklicher erleben wir 'Choose Yourself' mit eingängigem Refrain: "Life is too short to fool yourself ... You gotta be yourself". Ein Text, der für alle zutrifft, ob jung oder alt. Ein starkes Gitarrenriffing bildet das Intro zum bluesigen 'Going Down', das von Suzis etwas rauer Blues-Stimme geprägt ist.



Eindringliches, fast schon beschwörendes Drumming unterlegt das groovende 'Hanging Over Me', das sich irgendwie gut im Ohr verankert. Auch 'Here's Ya Boots' geht mit seinen bluesigen Gitarren, den Mundharmonika-Vibes und seinem lässigen Chorgesang gut ins Ohr. Mt ihrer unverwechselbarer Stimme erzählt Frau Quatro in 'Can't Let It Go' von einer eher nicht so schönen Beziehung, untermalt von tollem Gitarrenriffing. Bei 'Nobody Held My Hand' trifft wieder dieses fast beschwörende Drumming auf einen Text, der zum Nachdenken anregt. 'Shakedown' groovt lässig vor sich hin, nich zuletzt durch die Gitarrenparts.



In allen Belangen kraftvoll wird 'Take It Or Leave It' dargeboten: "Be who you are, stand your ground!" zeigt in meinen Augen das, was SUZI QUATRO mit dem Motto "Freedom" ausdrücken will. Auch das muss nicht unbedingt etwas mit Alter zu tun haben, aber irgendwann wird man sich doch bewusst, dass man eigentlich immer die Freiheit haben sollte, das zu tun oder zu sein, was man möchte. Was soll man zu 'Woman's Song' sagen? Als Frau muss man auch heutzutage oft immer noch "besser" sein, seine Fähigkeiten immer noch mehr "beweisen", um vielleicht! dieselbe Anerkennung zu finden wie Männer. Es braucht oft immer noch viel Mut, für seine Überzeugung einzustehen.



Eines der Highlights auf "Freedom" ist für mich 'Kick Out The Jams', bei der Suzi gemeinsam mit ALICE COOPER agiert. Leute, schaut euch unbedingt das Video dazu an! Suzi und Alice haben augenscheinlich mächtig viel Spaß bei den Aufnahmen. Abgesehen davon, dass der Song mal so richtig abgeht, zeigt er auch, dass Frau Quatro es immer noch drauf hat. Ehrlich gesagt, hätte ich mir mehr Songs dieser Art auf dem Album gewünscht. "The girl from Detroit City" und "the boy from Detroit City" jammen perfekt miteinander. Wenn Alice dann etwas von "Can the can" singt und Suzi mit "School is out forever" kontert  das macht einfach Spaß! Das rockt! Auch die Urheber des Songs, MC5, werden in Bild und Ton erwähnt. Irgendwie sind die beiden "Altrocker" - das ist ausdrücklich nicht despektierlich gemeint! - voll in ihrem Element.



Bleibt noch der Bonus-Track 'It All Comes Down To You', der vollkommen aus dem Rahmen fällt. Er ist eher eine Electro-Dance-Nummer, nicht schlecht, aber irgendwie so gar nicht zu dem Album passend. Er ist auch nur auf der Limited CD-Edition vertreten und zeigt SUZI QUATRO von einer, zumindest mir, bisher unbekannten Seite. Aber es schadet ja nicht, auch mal über den Tellerrand zu schauen.



SUZI QUATRO überzeugt auf "Freedom" nach wie vor mit eingängigem, zeitlosen Rock. Vielleicht ist das Album nicht ganz so fetzig geworden, wie der Vorgänger, weil auch thematisch bedingt, etwas nachdenklicher. Aber es beweist, dass es die "kleine" große Rocklady immer noch drauf hat. Davon kann man sich sicher auch bei dem einen oder anderen Live-Termin überzeugen, der sie im Sommer und Herbst dieses Jahres und im Frühjahr 2027 auch nach Deutschland führt.

Kick Out The Jams, feat. ALICE COOPER (MC5 Cover)

https://www.youtube.com/watch?v=Ea98ReLzK_0

Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=6PzsNITH2sQ

Little Miss Lovely

https://www.youtube.com/watch?v=oTv1jKCiD2w