QUATRO, SUZI - Freedom

Freedom

Mehr über Quatro, Suzi

Genre:
Hard Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Chrysalis Records
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Freedom (Single Version)
    2. Little Miss Lovely
    3. Choose Yourself
    4. Going Down
    5. Hanging Over Me
    6. Here's Ya Boots
    7. Can't Let It Go
    8. Nobody Held My Hand
    9. Shakedown
    10. Take It Or Leave It
    11. Woman's Song
    12. Kick Out The Jams, feat. ALICE COOPER (MC5 Cover)
    13. It All Comes Down To You (Bonus track)

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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