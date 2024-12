Tolles, aber fast schon zu kurzes Live-Dokument!

Schon irgendwie erstaunlich, dass uns THULCANDRA trotz sechs toller Studioalben und unbestrittenen Qualitäten als Liveband bisher noch kein Audio-Dokument eines Konzerts serviert hat. Ein Umstand, der heuer mit "Live Demise" endlich endet, auch wenn das in den Fußstapfen von DISSECTION wandelnde Nebenprojekt von OBSCURA-Bandkopf Steffen Kummerer mit den hier vorliegenden acht Tracks nicht unbedingt den Weg geht, den man vielleicht als Fan erwartet hätte. Anstatt uns nämlich einen Best-Of-Zusammenschnitt oder ein komplettes Konzert von der vergangenen Tour zu "Hail The Abyss" zu servieren, wird hier ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2011 (!) geboten, der bei einer Show in der Heimatstadt München auf der Tour zum Album "Under A Frozen Sun" aufgezeichnet wurde.

Warum das Livealbum dabei so lange unter Verschluss geblieben ist, erschließt sich mir nach den ersten Minuten der Spielzeit allerdings nicht so richtig. An der Qualität des Mitschnitts kann es jedenfalls nicht gelegen haben, denn klanglich ist die ganze Angelegenheit druckvoll, aufgeräumt und muss sich keinesfalls vor anderen Konzertmitschnitten verstecken. Gleichzeitig hat der etwas verhallte Gesang eine leicht eisige Note, was einen dezenten Oldschool-Charakter mitbringt und wieder einmal die Brücke zu den Vorbildern DISSECTION schlägt. Einziges Manko bleiben so für mich die etwas zu leisen Publikumsreaktionen, die in stärkerer Beimischung für das perfekte Konzert-Feeling im heimischen Wohnzimmer hätten sorgen können.

Musikalisch und handwerklich ist dagegen alles in bester Ordnung, denn Steffen und seine Mitstreiter Sebastian Ludwig, Tobias Ludwig und Matthias Landes zelebrieren ihren melodischen Grenzgang zwischen Death und Black Metal mit träumerischer Sicherheit. Natürlich profitiert das Quartett dabei von einer Songauswahl, die trotz des damals noch etwas spärlichen Backkatalogs von nur zwei Alben schon gespickt ist mit wahren Krachern. So stellen Songs wie 'Night Eternal', 'Fallen Angel's Dominion' oder auch 'Aeon Of Darkness' eindrucksvoll unter Beweis, dass "Fallen Angel's Dominion" und auch der Nachfolger "Under A Frozen Sun" wahre Fundgruben für Genre-Liebhaber waren und sind, die nur so vor Höhepunkten strotzen. Den absoluten Kracher hebt sich der Vierer mit 'The Spirit Of The Night' allerdings für den Schluss auf, wo wunderschöne Gitarrenleads gepaart mit bissigen Riff-Wänden als schaurig schöner Sturm über die Zuhörenden hinwegfegen. Ganz, ganz großes Kino, von dem ich übrigens gerne noch viel mehr gehört hätte, denn abzüglich des Intros 'In The Realm Of Thousand Deaths' und dem Outro 'In Silence We Eternally Sleep' gibt es effektiv nur sechs volle Songs zu hören, was schon recht knapp bemessen ist.

Ich würde also sagen, dass "Live Demise" primär Lust auf weitere Livealben von THULCANDRA macht, denn irgendwie funktionieren die Songs in ihren rohen und ungestümen Live-Versionen sogar noch ein Stück besser als auf den ohnehin schon tollen Studioalben. Erhältlich ist "Live Demise" übrigens in einer streng limitierten Auflage nur über Napalm Records und bei den anstehenden Konzerten der Band, weshalb sich ein schnelles Zugreifen lohnen dürfte. Bei der musikalischen Klasse dürfte der Silberling nämlich schnell zum begehrten Sammlerstück werden.