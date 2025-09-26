THREE DAYS GRACE - Alienation

Alienation

Mehr über Three Days Grace

Genre:
Alternative Rock / Alternative Metal
∅-Note:
8.00
Label:
RCA (Sony)
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Dominate
    2. Apologies
    3. Mayday
    4. Kill Me Fast
    5. In Waves
    6. Alienation
    7. Never Ordinary
    8. Deathwish
    9. Don't Wanna Go Home Tonight
    10. In Cold Blood
    11. The Power
    12. Another Relapse

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

