Wächtes des Waldes

Genre:
Pagan Metal / Folk Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Trollzorn Records
Release:
09.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. In der Tiefe des Waldes
    2. Drudenfluch
    3. Blut und Ruhm
    4. Rübezahl
    5. Der wilde Jäger
    6. Bruder Hain
    7. Morast
    8. Zur alten Taverne
    9. Geisterheer vom Fichtelwald
    10. Perchtas Schatten
    11. Baldurs Ruf

