Psychedelic-Stoner-Thrash?

Wo genau man dieses Trio stilistisch am besten verorten sollte, erschließt sich auch nach einem weiteren Release nicht: Die ursprünglich aus Tel Aviv stammenden, nun aber in Berlin lebenden Musiker von LOVE YOUR WITCH geben zwar nicht bewusst Rätsel auf, sind aber in der großen Schnittmenge pschedelischer Stoner-Sounds und all ihrer Anverwandten nicht immer gradlinig unterwegs, sondern lassen sich gerne auch mal von der Spontaneität des Augenblicks treiben - und diese führt die Band auch auf "Radio Fantasia" in alle erdenklichen Richtungen.

Die Band selbst beschreibt ihre Mixtur als Stoner-Thrash, da ihre Spannbreite mittlerweile auch in extremere Ausdrucksformen heranreicht, allerdings ist davon auf "Radio Fantasia" nur am Rande etwas zu spüren. Das richtige Klanggewitter lassen die drei Künstler diesmal aus, auch wenn es im kompakten 'Mercy Kill' betont heavy zugeht und die Riff-Schrubbereien in 'Galactic Order' schon darauf schließen lassen, dass auch einige metallische Experimente Teil des Entstehungsprozesses der neuen Platte gewesen sind. Im Kern ist LOVE YOUR WITCH aber weiterhin eine eher unkonventionelle, experimentierfreudige Heavy-Rock-Combo, die recht wenig von linearem Songwriting hält und auch ihre neue Scheibe wie einen gewaltigen Jam inszeniert - in dessen Verlauf nicht nur moderner Psychedelic Rock zu den Kernkompetenzen hinzugerechnet werden muss, sondern auch einige Post-Grunge-Ideen, verschiedene Post-Rock-Sequenzen und eben ein ordentlicher Alternative-Rock-Einschlag. Dieser wird mit zunehmender Spieldauer immer dominanter, und ist vielleicht auch dafür verantwortlich, dass die beschriebene Gradlinigkeit auf "Radio Fantasia" nicht zu den Stärken des Trios gezählt werden darf. Denn bisweilen verliert sich LOVE YOUR WITCH, gerade auf der Zielstrecke, gerne mal in den ausufernden Instrumentalpassagen und den nicht immer glasklar herauszufilternden Arrangements, so dass die Platte in der Folge zwar einen echten Live-Charakter bekommt, sich aber streckenweise zu weit von der eigentlichen Basis entfernt.

Dass sich die Musiker hin und wieder in einen Rausch spielen, mag auf dem Papier sicher gut ausschauen, ist in der Realität aber ein Zeichen dafür, dass die Orientierung ein wenig abhanden kommt. "Radio Fantasia" ist als Jam-Ereignis sicherlich interessant, es wird hier aber in zu vielen Nebensegmenten gewildert, weswegen größere Begeisterungsstürme meinerseits ausbleiben. Gut gemacht ist die Platte aber allemal...