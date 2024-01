Die Richtung stimmt, doch die Umsetzung hat einige Lücken.

Mit ihren bisherigen beiden Platten konnten die Belgier von THORIUM bereits eine Menge Aufmerksamkeit im europäischen Heavy-Metal-Underground ziehen und sich auch livehaftig schon auf einschlägigen Festivals präsentieren. "Extraordinary Journey Pt. I" soll diese Eindrücke nun festigen und im dritten Anlauf dann auch den Durchbruch bringen, doch bis hierhin scheint es für die Benelux-Traditionalisten dann doch noch ein etwas längerer Weg.



Was THORIUM bisweilen ein bisschen abgeht, ist das Gespür für längerfristig nachhallende Hooks und zielstrebigere Arrangements. Zwar gibt es auch auf dem dritten Silberling einige wirklich anständige Nummern, doch in vielen Passagen fehlt es den Belgiern auch diesmal noch an entsprechender Durchschlags- und vor allem Überzeugungskraft, weil die Band nicht immer auf den Punkt kommen mag. Mit 'Age Of Adventure' und 'Across The Nations' haben die Herren schon am Anfang einige gute Argumente auf ihrer Seite, scheinen ihr Pulver hier aber schon zu großen Teilen verschossen zu haben, weil sie in der Folge eher selten starke Refrains bieten und das Material bisweilen den Faden zu verlieren scheint. Nummern wie 'Nightfall' und 'Thorium' sind zweifelsohne anständig aufbereitet, doch auf der Suche nach dem gewissen Etwas hat die Band gerade hier noch nicht das richtige Erfolgsrezept gefunden, so dass die Platte im mittleren Part auch ein bisschen dahinplätschert.

Glücklicherweise findet THORIUM mit Vorbereitung auf das vorläufige Finale (es ist anhand des Titels davon auszugehen, dass noch ein thematisch verlinkter Nachfolger nachziehen wird) wieder den Faden und kann mit den beiden epischen Schlussnummern 'To Sleep Neath Mountainous Waves' und dem starken 'Echoes Of Lost Souls' noch einmal ordentlich punkten. Gerade hier ist die Mixtur aus klassischen Elementen der NWoBHM und melodischem Euro Metal richtig gut ausbalanciert und offenbart die Fertigkeiten einer Band, die sich hier manchmal zu sehr hinter der konzeptionellen Idee des aktuellen Outputs versteckt. Insgesamt bleiben daher weitgehend befriedigende Eindrücke, allerdings schon mit der Randnotiz, dass auf "Extraordniary Journeys Pt. I" nicht jeder Teil der Reise zu einem ansprechenden Ziel führt. Das Potenzial bleibt unbestritten, aber ebenso auch noch einiges an Luft nach oben!

Anspieltipps: Echoes Of Lost Souls, Across The Nations