Norwegischer Black Metal aus dem Mittelmeerraum?

Die Band nennt sich SVART VINTER, das Album heißt "Isvind", und die Band kommt... aus Rom? Ernsthaft? Hier wird wirklich alles auf Norwegen getrimmt, inklusive Artwork und Schriftzug. Aber Andrea, Luca, Emanuela, Jacopo und noch mal Luca stammen eben vom Stiefel. Das war mir vor dem Anhören dieser Scheibe für die Rezension natürlich klar, aber ich behaupte, dass viele, die das Album unbedacht streamen, ganz klar davon ausgehen werden, hier eine norwegische Truppe zu hören.



In 41 Minuten und neun Tracks gibt es hier einen feinen Mix der besten norwegischen Zutaten. Irgendwo zwischen (wenig überraschend) ISVIND, ganz frühen DIMMU BORGIR-Harmonien und IMMORTAL bewegt sich das Material. Meist wird nicht das Gaspedal durchgedrückt, es ist eher ein stampfiges Klangbild, wie man es auch von den Norwegern (Überraschung!) KHOLD kennt. Radikaler Satanismus, pagane Folkromantik oder menschenverachtende Dystopie finde ich auf diesem Album eher nicht. Es wird eher die Atmosphäre des norwegischen Black Metal imitiert. Teilweise gibt es die allseits geliebte Raserei, aber es sind mehr die klirrenden Gitarrenklänge, der harsche Gesang, die entsprechenden (Dis-)Harmonien und das Schlagzeugspiel, die mich nach Norwegen entführen. Die Songs bleiben alle gut im Ohr haften und sorgen für eine wohlige Atmosphäre.



"Isvind" ist kein Meisterwerk und bietet quasi keine Überraschungen. Aber es ist eine Zeitreise in die beste Ära das Black Metal, auf sehr ordentlichem Niveau und mit viel Respekt vor dem Pioniermaterial. Ich hatte bei etlichen Spins jetzt große Freude am Anhören. Das kreativste Black-Metal-Album 2025 ist sicher ein ganz anderes als dieses. Aber das Album, das man am ehesten als verschollen geglaubtes und wieder gefundenes Album von 1994 aus Bergen vermuten könnte? Das dürfte dieses sein. Habt Spaß dran! Wenn man mit Black Metal Spaß haben darf...



Anspieltipps: Frozen Tomb, Isvind