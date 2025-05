Tolle Ansätze, aber Hürden auf dem Weg zur Vollendung.

Kraftvolle Riffs, ein düsteres Setting, ein paar US-Metal-Referenzen und dazu das packende Organ von Tomasz Wisniewski. Bei WIND DOWN stehen definitiv genügend Argumente parat, um die polnischen Newcomer direkt mal in den Fokus der traditionell ausgerichteten Kuttenträgerschaft zu bringen. Das einzige Problem: Das 2021 gegründete Quintett schafft es auf seinem offiziellen Debüt nicht immer, diese Qualitäten auch durch die Tür zu bringen.



Schaut man sich die instrumentale Performance auf "The Burning Past" etwas genauer an, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die zehn neuen Songs zum Selbstläufer werden. Die Songs sind extrem heavy, die finsteren Parts werden perfekt eingebunden und der besagte Frontmann lässt sich ebenfalls nicht die Butter vom Brot nehmen. Doch der vertraute Mix aus doomigen Arrangements und klassischem Heavy Metal könnte an der einen oder anderen Stelle ein paar mitreißende Hooklines vertragen, die WIND DOWN leider nicht nachsteuern kann. In den Refrains ist die Truppe bestenfalls solide und versteckt sich viel zu sehr hinter den riffbetonten Strukturen. Das ist auf Dauer dann doch ein bisschen eintönig.



Nachdem Nummern wie 'Falling Down' und 'I Need You' zumindest kurzzeitig für Auflockerung sorgen, fällt es den Polen immer schwerer, krative Highlights zu setzen und sich aus der recht eng strukturierten Maschinerie zu befreien, die weite Teile des Albums bestimmt. Die Gitarren sorgen zwar immer wieder mal für kleine Akzente, die Grooves bringen den Magen in Verlegenheit, aber dieses letzte Bisschen, das den Funken schließlich auch vollständig überspringen lassen könnte, das bleibt WIND DOWN leider schuldig. Und somit kommen die Herren auch nie so wirklich aus jener Position heraus, in der sie einen draufsetzen müssten, es aber letztlich nicht bewerkstelligen.



"The Burning Past" bringt nahezu perfekte Anlagen und hervorragende Ansätze, deren Restveredelung aber noch auf sich warten lässt. Ein halbes Dutzend überzeugender Songs bleibt immerhin bestehen, aber ausgehend von den tatsächlichen Fertigkeiten der Polen könnte hier viel, viel mehr herumkommen!