Metal und Nintendo - eine verrückt-starke Kombination!

Nein, das hätte ich jetzt nicht erwartet: Eine Band, die ihr neues Album mit einer Fülle von Material bestückt und das Ganze dann Video-Game-Metal nennt, das klingt schon eher nach totaler Freakshow mit deutlichem Plastikeffekt, nicht jedoch nach ernst zu nehmender Materie, die man sich fürs persönliche Vergnügen ins Regal stellen mag. Doch SUPER MONSTER PARTY stürzt sich nicht nur in irgendwelche bieder anmutenden Klischees, sondern formt um sie herum eine wirklich unterhaltsame Melodic-Metal-Scheibe, die mit diversen Erzählparts gelegentlich Erinnerungen an beste Epic-Hollywood-Zeiten weckt, aber musikalisch auch den erforderlich hochwertigen Output garantiert, der zwingend notwendig ist, um sich aus der Masse an ähnlich gelagerten Acts mit erhöhtem Geltungsbedürfnis hervorzuheben.



Ganz klar: Die Verrückten aus dem Sunshine State haben eine Vorliebe für so manchen Nintendo-Klassiker und zitieren sich dauerhaft durch die verschiedenen Storylines, die der japanische Gigant im Laufe der Jahrzehnte etabliert hat. Allerdings wird hier nicht plastische Elektronik auf 8bit-Niveau in Dauerschleife präsentiert, sondern durchaus toller melodischer Heavy Metal, der in vielen Passagen sogar ein bisschen Tiefgang liefert - und damit war nun mal überhaupt nicht zu rechnen.



So gibt es verschiedene Ohrwürmer ('Altered Beast', 'This Is Doom!'), tolle Balladen ('Another Castle'), gerne auch mal derberen Stoff ('Upon The TriForce'), in der Regel aber immer Nummern mit Ohrwurm-Potenzial, tollen Melodiebögen und erstklassigen Hooklines.



Da stört man sich auch nicht daran, dass die Erzählstimme in den Interludien etwas plakativer vorgeht und die Band gelegentlich etwas dicker aufträgt. Das Überraschungsmoment ist ganz klar auf Seiten von SUPER MONSTER PARTY und den vielen wirklich überzeugenden regulären Tracks von "Rage Quit". Das Attribut Nintendo Metal war jahrelang eher negativ belegt und wurde gerne mal für Kapellen mit reichlich Keyboard-Geklimper verwendet. Hier erzählt es indes die Geschichten von Zelda, Mega Man und Co. und zeigt allen Nörglern und Zweiflern (und zu denen darf ich mich auch hinzurechnen) mal konsequent den Stinkefinger. Denn ganz klar: Diese Platte macht unglaublich viel Spaß!