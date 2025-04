Nach dem fantastischen Vorgänger irgendwie am Ziel vorbei...

Die letzte Scheibe von THE SUN OR THE MOON ist noch in nachhaltiger Erinnerung. "Andromeda" brachte vor zwei Jahren einen außergewöhnlichen, aber dennoch sehr bewegenden Konsens zwischen psychedelischer Tonkost und progressivem Hardrock, angesiedelt in einer krautigen Umgebung, die Liebhaber der späten 70er definitiv abgeholt haben sollte. Leider kann der aktuelle Silberling hier nicht mehr ganz anknüpfen, wirkt phasenweise sogar ein Stückchen fragmentiert und kommt inhaltlich auch in den kompakteren Nummern nicht so recht auf den Punkt. Es wirkt wie eine stetige Andeutung von kurzen Spannungsbögen, die dann aber schnell wieder abreißen, weil die Musiker nicht passend nachlegen. Dieses Gefühl lässt einen vom dreiteiligen Opener 'Mutant Discotheque' bis hin zu den an sich anständigen, aber nie überragenden Stücken in der Schlussequenz nicht mehr los.



"Into The Light" hat derweil so viele feine Ansätze, ist musikalisch ohnehin breit aufgestellt, dann aber doch wieder so reduziert arrangiert, dass man sich fragen muss, warum die Band ihre vielfältigen Optionen nicht einfach permanent ausspielt. Sieht man mal vom dramatischen 'Living Room Disaster' ab, das anfangs zwar auch noch mit einer gewissen Schwerfälligkeit zu kämpfen hat, hat das aktuelle Album nur wenige echte Aha-Momente parat, versteckt sich zu sehr hinter einer vermeintlichen Art-Pop-Collage, die dann aber wieder in sich zusammenstürzt, weil THE SUN OR THE MOON die hohen Ansprüche nur zum Teil bedienen kann. Die Gitarren kommen nur schleppend in Gang, die Harmonien sind gelegentlich nur halbfertig ausgearbeitet, und auch der durchaus abwechslungsreiche Gesang vermag nicht, den Zuhörer flächendeckend mitzunehmen und diese bezaubernde Note von "Andromeda" direkt wieder auszuspielen.



Ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende die Begeisterung ob des grandiosen Vorgängers ist, die zu einer deutlichen Enttäuschung führt, oder ob man auch ganz ohne Vorerfahrung Schwierigkeiten hat, "Into The Light" wirklich als Lichtblick wahrzunehmen. Fakt ist jedoch, dass zu verkopfte Strukturen und der latente Mangel an kurzen Highlight-Erlebnissen hier nicht zugunsten von THE SUN OR THE MOON entscheiden. Die Qualitäten sind an allen Ecken und Enden spürbar, aber die Umsetzung der hier gebotenen Ideen entspricht trotzdem nicht den tatsächlichen Fähigkeiten dieser Combo.