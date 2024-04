Verdammt, macht das Spaß!

Einfach nur herrlich, wenn Bands frei Schnauze und voller Leidenschaft ihre Helden würdigen! Bei den Herren von STRÖM findet man den gesamten Hardrock-Zirkus der 70er in gerade einmal zehn Tracks wieder, angefangen bei typischem Riffrock der Marke AC/DC über einige freche Hymnen im Stile der ersten KISS-Platten bis hin zu den hier viel zu selten gefeierten Göttern von QUEEN, deren erste Gehversuche bei diesen Schweden sicherlich auch nicht unbeachtet geblieben sind.



Sicherlich scheint all das nicht sonderlich spektakulär zu klingen, denn inoffizielle Tributes gibt es nicht nur seit gestern wie Sand am Meer. Doch es ist diese grundauf possitive Attitüde, dieser spürbare Spaß an der Sache und letztlich die richtig coolen Songs, die auf "En Orkan Pa Var Sida" den Ausschlag geben und diese Scheibe wirklich besonders machen.



Bereits vor zwei Jahren ist STRÖM erstmalig aufgeschlagen, hat mit dreckigem Hardrock in der Landessprache vor allem die Fans der Young-Brüder heiß gemacht, sich seither aber noch einmal deutlich weiterentwickelt. Die Skandinavier sind nicht mehr ausschließlich auf dem "Highway To Hell" unterwegs, sondern zollen auch manch anderer Legende aus den Anfangstagen des Classic Rocks einen absolut wundervollen Tribut. 'Mitt Liv Som Dum' beispielsweise überzeugt mit einigen Paul Stanley-Gedächtnisriffs ('Hotter Than Hell' ist hier sicherlich Vorbild gewesen). Der Mittelteil von 'Kicken' dürfte Brian May nachhaltig stolz machen, gesangstechnisch dürfen sich Ian Gillan und Steven Tyler hier und dort für ihre Inspiration geehrt fühlen, und wenn alles nichts mehr hilft und es doch wieder dreckig und straight sein darf, sind die bahnbrechenden Australier immer noch Ideengeber genug für ein paar richtig tolle Stücke - 'Smaland' und der Titelsong reichen hier als klare Argumente!



"En Orkan Pa Var Sida" mag auf der einen Seite sicherlich eine Platte sein, die ohne jedwede Überraschung auskommt, kann andererseits aber auch mit einem vorzüglichen Retro-Sound, zehn echten Hits und einer Performance, bei der man in jeder Note spürt, dass die Musiker mit dem Herzen bei der Sache sind, punkten. In Sachen 70s-Huldigung ist Schweden nach wie vor die verlässlichste Quelle - und STRÖM sicherlich einer der besten Lieferanten!