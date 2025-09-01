Unaufgeregt und unspektakulär.

Ein paar anständige Nummern reichen heutzutage nicht mehr aus, um sich in der üppig und hochwertig besetzten Melodic-Rock-Szene durchzusetzen. Diese Erfahrung dürften die Iberer von STRANGERS mit ihrem neuen Album alsbald machen, denn trotz des lukrativen Deals mit Frontiers Records hat das Quartett auf ihrem inzwischen bereits vierten Album kaum Material in petto, mit dem man sich für größere Aufgaben empfehlen könnten. Die Melodien sind anständig, die Performance bleibt über die gesamte Distanz solide, und an Abwechslung mangelt es "Boundless" ebenfalls nicht. Doch wenn es um schlagkräftige Argumente, sprich ein paar Vorzeigenummern, geht, bleibt die neue Scheibe über weite Strecken recht blass und macht den Anschein, mit dem internationalen Mittelfeld bereits zufrieden zu sein.



Es fehlt an Leidenschaft, an echtem Ohrwurmpotenzial, vor allem aber auch an Alleinstellungsmerkmalen, mit denen man sich zumindest für den Augenblick mal in Szene setzen könnte. Selbst Celia Barloz, der man die Aufgabe mitgegeben hat, der Band ein bisschen Charisma einzuhauchen, kann mit ihrer unaufgeregten, aber sicher nicht schwachen Darbietung nicht viel dazu beitragen, die elf neuen Eigenkompositionen in die Spur zu bringen. Dass die einzige Hitkomposition anschließend noch in einer etwas lahmen akustischen Variante nachgeschoben wird, zeigt, dass STRANGERS insgesamt aufs falsche Pferd setzt und die Gesamtdistanz eines Albums nicht weiter im Blick hat. Denn um das durchaus taugliche 'My Dream' herum liefern die Spanier zumeist nur durchschnittliche, konventionelle Konsensware, die trotz ihrer feinen Harmonien an den Ohren vorbeirauscht und im Fahrstuhl wohl auch kaum auf sich aufmerksam machen würde.



Wenn nach vier Alben der Knoten nicht geplatzt ist, erscheinen die Zukunftsperspektiven sicherlich etwas finsterer. Mit "Boundless" kommt STRANGERS jedenfalls keinen Schritt nach vorne, sondern etabliert sich nur noch stärker im Mittelmaß. Und man darf stark anzweifeln, ob sich diese Realität mit den Ansprüchen der Band deckt.