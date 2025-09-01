STRANGERS (ESP) - Boundless

Boundless

Genre:
Melodic Rock
∅-Note:
6.50
Label:
Frontiers Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Into The Night
    2. Enemy
    3. My Dream
    4. Freedom
    5. Worth A Shot
    6. The fate Is Gone
    7. Goodbye
    8. Still The One
    9. Lose Yourself
    10. Language Of Love
    11. Youthful Soul
    12. My Dream (Acoustic)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

