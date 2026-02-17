STONE - Autonomy

Autonomy

Mehr über Stone

Genre:
Rock / Alternative
∅-Note:
8.50
Label:
V2 Records
Release:
20.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Autonomy
    2. Monkey See Monkey Do
    3. Stack Up The Reasons
    4. Rockmount
    5. Never Again
    6. Blackstripes
    7. Money (Hope Ain't Gone)
    8. Moulin Rouge
    9. Sweet Heroine
    10. Picture
    11. Truman
    12. Autonomous
    13. Freezing

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren