STELLAR CIRCUITS - Phantom :: Phoenix

Phantom :: Phoenix

Genre:
Progressvie Rock / Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Nuclear Blast Records
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. I See Your Spirit
    2. Queen Mary
    3. Silhouette
    4. Elegant Illusion
    5. The War Within
    6. Bury The Ashes
    7. Corridor
    8. Gloria
    9. Same Page
    10. Paris

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

