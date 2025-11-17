Mitreißender Alternative Progressive Metal mit ganz viel Charisma!

Die spannendste Neuentdeckung eines ansonsten bisher eher mauen Herbstes ist für mich die US-amerikanische Truppe STELLAR CIRCUITS, von der ich zuvor noch nie gehört hatte. Somit ist auch das 2023 bereits über Nuclear Blast veröffentlichte zweite Album "Sight To Sound" komplett an mir vorbeigegangen. Das aktuelle Scheibchen hört auf den Namen "Phantom :: Phoenix" und hat mich vom ersten Ton an elektrisiert und fasziniert.



Dabei ist die Musik von STELLAR CIRCUITS keineswegs leichte Kost, es braucht schon etwas Ruhe und Geduld, um sich den höchst eigenständigen und charismatischen Sound der Band vollständig zu erschließen. Tatsächlich verschmelzen hier typische Motive des schwer groovenden Modern Metal mit wohlig warmen Alternative-Elementen und leichtfüßig schwärmerischem Progressive Rock zu einem unter die Haut gehenden, hoch dynamischen und lebendigen Klangbild. Ich zitiere aus gegebenem Anlass die "Sendung mit der Maus": Klingt komisch, ist aber so!



Zunächst hat mich der herrlich sonore, raumfüllende Bass-Sound abgeholt und mich in die Lieder hineingezogen. Dann faszinierte mich der Kontrast aus der aggressiven, am Rande des Gebrülls agierenden und der sanften, hypnotischen Gesangsstimme. Schließlich konnte ich die enorme Energie spüren, die in den zum Zerreißen gespannten Stimmungs- und Spannungsbögen dieser Kompositionen steckt. Dann fiel mir immer mal wieder eine kleine, wunderschöne Melodie in den Schoß, die fast tröstend wirkte in dem intensiven Energiefeld dieser Musik. Man stelle sich vor, irgendein Spaßvogel hätte die Musiker von HAKEN und CALIGULA'S HORSE für ein langes Wochenende zusammen eingesperrt. So in etwa könnte das Ergebnis klingen. Und zum Kaffee sind dann noch BETWEEN THE BURIED AND ME und SIAMESE vorbeigekommen. Ihr merkt schon, diese Musik kann man nur sehr schwer beschreiben, man muss sie schon selbst gehört haben.



Ich hoffe, dass STELLAR CIRCUITS mit einem starken Label im Rücken den nötigen Schub bekommt, es auf eine große Tour zu schaffen und sich einem breiteren Publikum vorzustellen. Diese ebenso anspruchsvolle wie einfach nur schöne Musik hat jede Aufmerksamkeit mehr als verdient. Einzelne Songs hervorheben kann ich nicht, man sollte "Phantom :: Phoenix" als Ganzes betrachten und genießen.



Eine noch höhere Note gibt es deshalb nicht, weil die kontrastreichen Gesangsstimmen manchmal doch zu sehr gegeneinander getrieben werden und weil ich glaube, dass es noch Luft nach oben gibt bei dem direkten Verbinden sehr unterschiedlicher Stimmungen. Bei Letzterem orientiert sich STELLAR CIRCUITS noch ein bisschen zu sehr an den zeitgeistigen Groove Metal-Schemata. Da könnte durch die eine oder andere unkonventionelle Wendung noch mehr Spannendes entstehen. Aber das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, unterm Strich gehen meine beiden Daumen hoch für "Phantom :: Phoenix", mit der Bitte an alle scheuklappenfreien Gourmets, hier ein Ohr zu riskieren.