Der Name ist Programm!

Man stelle sich vor Jeff Waters und Schmier würden sich bei einem netten Plausch über ihre Vergangenheit über die Gemeinsamkeiten ihrer beiden Bands unterhalten und feststellen, dass es auch mal Zeit für ein gemeinsames Projekt wäre. Vielleicht wäre der Output der beiden Legenden irgendwo im Bereich des größten gemeinsamen Nenners von SPEEDRUSH, denn zumindest scheint die Inspiration dieser griechischen Speed/Thrash-Metal-Combo in vielen Teilen des neuen Releases auch die namen ANNIHILATOR und DESTRUCTION zu umfassen.



Auf "Division Mortality" gibt es nämlich neben dem typisch flotten Abriss auch ein paar feine Old-School-Grooves, flinke Finger an den teils furiosen Leadgitarren und den typischen Mix aus eingesprochenen Passagen und derben Screams, wie man ihn von Herrn Schirmer und seinen wechselnden Mitstreitern seit 40 Jahren gewohnt ist. Die Band jedoch auf ihre vermeintlichen Haupteinflüsse zu beschränken, würde dem Material von SPEEDRUSH kaum gerecht werden, denn immerhin würzen die Hellenen ihren Stoff mit einer anständigen eigenen Note, die vor allem an den klassisch-metallischen Gitarrensounds festzumachen ist. So schließt sich der Kreis zum priorisierten Sound des griechischen Underground eigentlich ganz schnell. Ein paar US-Metal-Salven, feine Harmonien der Marke NWoBHM, dann eben dieses durchweg aufgeregte Geschredder an den sechs Saiten im Stile von Waters kanadischem Clan und eben eine grundsätzliche Hommage an die ganz frühe Schule, die zwar von einem zeitgemäßen, wuchtigen Sound leicht durchkreuzt, aber eben auch nicht eingeschränkt wird. Das ist schlichtweg stimmig und auch mit der nötigen Aggression versehen, ohne dabei von zu stürmischen Offensiven erstickt zu werden. Viel wichtiger: Es macht einfach richtig Freude, diese ambitionierte Truppe bei der Arbeit zu erleben.



Insofern ist es eigentlich schon zu erwarten, dass SPEEDRUSH in Kürze auf einem der vielen kultigen Feestivals in der Heimat auftreten und abräumen wird. Aber auch Kollege Weinsheimer sollte mal überlegen, ob er sich die Jungs für eines seiner Events sichert. Mit dem Material von "Division Mortality" sollte die Band auch hierzulande die Hörerschaft exponentiell erweitern können!