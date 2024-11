Chilliger Indie-Rock.

Braucht es bei uns ein Review für das neueste Album der Indie-Musikerin SOCCER MOMMY? Ich habe mir diese Frage bestellt und muss sie nun zu "Evergreen" beantworten. Dass die Sängerin in der weltweiten Indie-Szene ziemlichen Staub aufgewirbelt hat, das steht für Szene-Kenner außer Frage. Dass sie in der Metal-Szene quasi unbekannt ist, dürfte aber auch niemanden verwundern. Nach einem Blick auf das Artwork wünscht man sich Lagerfeuer am See in den Bergen. Und dazu passt auch die Musik.



Geboten wird eher akustisch anmutender Folk Rock - auch dann, wenn die Gitarren verstärkt werden ist das alles sehr entspannt. Wenn man bei 'Driver' in OASIS-Härtegraden landet, dann ist das wohl auch das powermetal.de-tauglichste Material hier. Ich persönlich kann mit dem Material durchaus etwas anfangen. Es erinnert mich phasenweise an die beiden Folk-Alben von TAYLOR SWIFT, die sie uns 2020 mitten in der Pandemie überraschend bescherte. Dabei hat man hier nie eine vergleichbare musikalische oder stimmliche Qualität, aber das habe ich auch nicht erwartet. Wer chilligen Indie-Pop-Rock der Neunziger feiert, der muss auch "Evergreen" antesten, denn handwerklich ist das wirklich schön gemacht, und die Nineties-Vibes können einen alten Mann wie mich durchaus ein Stück berühren.



"Evergreen" ist eine angenehme, handgemachte Scheibe, die mir nicht wehtut, aber mich auch nicht mitreißen kann. Das ist irgendwie einfach nett. Aber es ist meilenweit weg von der Power von Metal, Rock und Gothic. Die Zielgruppe darf das gerne feiern. Ich gehöre leider nicht dazu. Aber: 'Dreaming Of Falling' ist wirklich eine großartige Popnummer! Das will ich hier schon festhalten. Ein Album, das durchgehend dieses Niveau hätte, das sollten hier dann doch einige Leser antesten. Es hat am Schluss dazu geführt, dass ich doch noch 7 Punkte gezückt habe.



Anspieltipps: Some Sunny Day, Abigail, Dreaming Of Falling.