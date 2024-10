Zahlreiche Hits in einem positiv gestimmten Punk-Rock-Feuerwerk.

Dass längere Auszeiten einem Bandgefüge manchmal eine Menge Gutes bescheren, haben die Mannen von SMALL STATE auf ihrem Comeback-Werk "Low Expectations" schon unter Beweis stellen können. Nachdem die Band aus Saarbrücken sich immerhin zehn Jahre zurückgezogen und den Kurs der Entschleunigung offensichtlich zur neuen Devise ausgegeben hat, scheint eine Menge Druck abgefallen zu sein. Folglich ist es daher auch nicht verwunderlich, dass der nächste Release ebenfalls etwas länger hat auf sich warten lassen. Allerdings darf man hier auch die Nebenwirkungen der Pandemie nicht ganz außer Acht lassen, denn als SMALL STATE sich zum letzten Mal erfolgreich aus dem Studio verabschiedet haben, stand das leidige Virus direkt vor der Haustüre und hat sicherlich auch bei den Saarländern einige Pläne umgestoßen.



Sei's drum: Vier Jahre später ist das Quartett mit bester Laune wieder am Start und zeigt sich teilweise frischer denn je. Eine ganze Reihe von flotten, schmissigen Punk-Rockern hat es wieder auf die neue Platte geschafft, doch häufiger als zuvor sucht die Band ihr Heil auch im Midtempo und generiert hier immer wieder kleine Explosionen, die gelegentlich noch deutlicher nachhallen als die flotten Nummern, die das neue Werk im Prinzip umschließen. Jedoch gerade wenn die Bremse ein wenig angezogen wird, entstehen auf "The Poorly Trained Professionals" die stärksten Hymnen, sei es nun im leicht provokanten 'You Said' oder im extrem einprägsamen 'Hello World', die dem Sound von SMALL STATE definitiv neue Nuancen hinzufügen.



Gleichwohl bietet die neue Platte viele vertraute Zutaten und eine recht starke Anlehnung an den melodischen Sound von RISE AGAINST, die als Brüder im Geiste im Entstehungsprozess von "The Poorly Trained Professionals" sicherlich eine bedeutende Rolle gespielt haben. Nimmt man Songs wie 'Blender' und 'Sinking Ships', hat man die Megaseller direkt vor dem geistigen Auge, allerdings auch mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass SMALL STATE dieses Niveau hier auch bedienen kann. Da kann man schließlich auch mal locker darüber hinwegsehen, dass zum Ende hin nicht alle Nummern gleichbleibend starke Hooklines mitbringen. Dies kaschiert die Band jedoch umgehend wieder mit dem spannenden 'I Never Thought I'd Write A Warsong', der einen wirklich starken Schlusspunkt setzt. Insofern ist hier alles beim Alten und vielleicht doch ein bisschen besser.



"The Poorly Trained Professionals" ist ein melodisches, eingängiges und einfach nur saucooles Punk-Rock-Album geworden, das der Truppe hoffentlich noch mal einen mächtigen Schub geben wird!