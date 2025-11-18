SKULL & CROSSBONES - Time

Time

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Massacre Records
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Echoes Of Eternity
    2. Labyrinth Of Time
    3. Time Thief
    4. The Illusionist
    5. The Price
    6. Thunderstorm
    7. Passing Hours
    8. Eye Of Wisdom
    9. Nocturnal Dreams
    10. The Ocean's Call

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

