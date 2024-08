Zum Zehnjährigen gibt es ein neues Album, was könnte es Besseres geben?

Die dänische Band SIAMESE hat sich im Laufe der Jahre als vielseitiges Musikprojekt etabliert. Mit seinem siebten Studioalbum "Elements" setzt es seine künstlerische Reise fort und zeigt eine bemerkenswerte Weiterentwicklung im Sound. Dieses Album ist das fünfte, das unter dem Bandnamen SIAMESE veröffentlicht wurde, nachdem die Karriere ursprünglich unter dem Namen SIAMESE FIGHTING FISH begonnen hatte.



Die Musik von SIAMESE hat sich stets durch eine Mischung aus kraftvollen Metalcore-Elementen, melodischen Passagen und elektronischen Einflüssen ausgezeichnet. Diese Vielfalt lässt sich auch auf dem neuesten Album erkennen. Inspiriert von Bands wie ARCHITECTS und BAD OMENS, sowie durch das Touren mit großen Acts wie BEARTOOTH, KORN und COREY TAYLOR, hat SIAMESE einen ganz eigenen Sound geprägt. Dieser ist eine interessante Mischung aus harten Gitarrenriffs, eingängigen Melodien und elektronischen Soundeffekten, die dem Ganzen eine moderne und dynamische Note verleiht.



"Elements" wurde mit großer Spannung erwartet, zumal bereits sieben der zehn Titel als Singles veröffentlicht wurden, was den Fans vorab einen guten Einblick in das Album gewährte. Der Track 'Chemistry' ist ein klassisches SIAMESE-Stück, das die charakteristische Mischung aus energiegeladenem Rock und melodischen Elementen präsentiert und eindeutig Ohrwurm-Potential hat. Im Gegensatz dazu steht 'The Shape of Water', die erste Single des Albums und zugleich sein bisher meistgehörter Song. Hier experimentiert die Band verstärkt mit elektronischen Klängen, was dem Lied eine frische und futuristische Atmosphäre verleiht.



Das Album thematisiert verschiedene Naturphänomene, wie der Titel "Elements" bereits andeutet. Überraschend ist jedoch der Song 'God Is A Woman', der mit seinem außergewöhnlichen Titel aus dem Rahmen fällt. Ein weiterer bemerkenswerter Track ist 'Utopia', der eher klassische Rock-Elemente aufweist und somit eine weitere Facette zeigt.



Ein besonderes Experiment wagt die Band mit dem abschließenden Stück 'This Is Not A Song'. Hierbei handelt es sich um ein innovatives Werk, das eine KI-generierte Stimme beinhaltet und mit minimalistischem Text arbeitet. Die Botschaft des Liedes, das "kein Lied" ist, wird durch eine monotone Erzählweise vermittelt, während der Track für energiegeladene Moshpits konzipiert ist. Dieses Experiment erinnert an die kreativen Ansätze von den BRING-ME-THE-HORIZON-Tour-Auftritten, die ebenfalls verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen, wobei es bei ihnen nicht in Richtung Utopie, sondern Dystopie geht. Ein gemeinsames Lied der beiden Bands wäre bestimmt interessant.



Ein eindeutig gelungenes Album mit viel Variation das zeigt, dass die Band bereit ist, neue Wege zu gehen und ihre musikalischen Horizonte zu erweitern, wobei sie dennoch bei ihrem Flair bleibt. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich SIAMESE weiterentwickeln wird und welche musikalischen Experimente man in Zukunft noch wagt. Die Aussicht, SIAMESE beim nächsten Summer Breeze Festival live zu erleben, weckt Vorfreude, insbesondere da die Band ihr 10-jähriges Bestehen in der aktuellen Formation feiert. Vielleicht erwartet die Fans dort ja noch eine Überraschung, wobei das Album schon ein ausreichendes Geschenk an die Fans ist.



Anspieltipps: Utopia, God Is A Woman, This IS Not A Song