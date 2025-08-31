SCIUTO, MICHAEL - Edge (Re-Release)

Edge (Re-Release)

Genre:
AOR
∅-Note:
8.00
Label:
Pride & Joy Music Classixx
Release:
11.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Living On The Edge
    2. Broken Heart In Paradise
    3. Every Night I Wonder
    4. If I Had A Dream
    5. Perfect Weather
    6. Our Love
    7. Human Race
    8. Art Of Love
    9. Stand By Me
    10. One Love To Give
    11. Livin' In The 60's
    12. Facts Are Life
    13. You Know I'll Be There
    14. Message For Mercy

