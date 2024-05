Ein Comeback mit diversen Fragezeichen.

Das SCHEITAN-Comeback rückt in ein recht merkwürdiges Licht. Die schwedische Combo glänzte Mitte der 90er mit einigen melodischen Black-Metal-Releases, änderte in der Kürze der Zeit aber konsequent den Kurs und öffnete sich auch dem melancholischen Gothic Metal. So weit, so gut. Zum Ende des letzten Jahrtausends verabschiedete sich die Truppe jedoch auf unbestimmte Zeit und ließ nichts mehr von sich hören - bis heute. Denn mit "Songs For The Gothic People" meldet sich das skandinavische Projekt nun wieder zurück, allerdings mit völlig neuer klanglicher Ausrichtung.



Der Albumtitel ist auf "Songs For The Gothic People" nämlich nicht nur Programm, sondern auch eine klare Definition der Zielgruppe, die nun eindeutig im Sektor des Gothic Rocks angesiedelt ist. Und damit ist die soundtechnische Wandlung nun auch endgültig vollzogen, hinterlässt jedoch die Frage, ob man die Scheibe tatsächlich noch unter dem alten Banner laufen lassen sollte. Denn mit der Band, die urplötzlich vom Bildschirm verschwand, hat SCHEITAN anno 2024 nicht mehr viel am Hut, und dies ist dann auch der Umstand, der den Release ein wenig merkwürdig erscheinen lässt.



Rein musikalisch ist an "Songs For The Gothic People" unterdessen nicht viel auszusetzen. SCHEITAN spielt kommerziell ausgerichteten Gothic Rock im Stile von THE MISSION, generiert einige ordentliche Hooklines, spielt mit melancholischen Melodien und kleinen elektronischen Zusatzstoffen, presst sich aber auch in ein klares Schema, von dem die acht Songs auch nie wirklich abweichen wollen. Man darf vermuten, dass die Prämisse hinter "Songs For The Gothic People" darin bestand, eingängiges Material und damit auch Single-Hits zu komponieren. Daran ist auch nichts Anstößiges, weil alle Kompositionen wirklich gut durch die Ohren fließen. Dennoch bleibt irgendwie ein Beigeschmack, weil die kreative Ader von SCHEITAN ein ganzes Stückweit gesprengt wurde und die massentaugliche Ausrichtung irgendwie nicht zu den ambitionierten Gehversuchen der Anfangszeit passen will. Die Freude über das Comeback wird davon dann auch leicht überschattet, ohne die Songs damit verdammen zu wollen. Aber Fakt ist, dass Fans der ersten Stunde hier auf keinen Fall blind zuschlagen sollten, weil der Sound ein ganz anderer ist - zwar einer, mit dem man sich gut anfreunden kann, aber auch einer, der nicht mehr auf ganzer Linie mitzureißen vermag!