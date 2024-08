Doom Metal zwischen Trägheit und Selbstfindung.

BLACK SABBATH, TROUBLE und SAINT VITUS sind die Wegbereiter für den Sound von SARAJAH - daraus machen die Finnen zum Release ihres selbst betitelten neuen Albums auch keinen großen Hehl. Allerdings sind die Nordlichter aktuell noch nicht in der Lage, sich mit den großen Namen des Genres zu messen, geschweige denn einige betörende Glanzpunkte zu setzen, weil die acht neuen Songs schlicht und ergreifend zu träge komponiert und nicht weniger lethargisch in die Performance gebracht werden. Daher schon mal das vorweggenommene Fazit: Cooles Riffing, mehr aber auch nicht.

Relativ stoisch beweget sich die zähe Masse auf "Sarajah" voran, kreuzt sowohl metallisches Terrain als auch die Retro-Spielwiese des Doom Rocks, kann aber einfach nie so wirklich auch mal einen Akzent setzen, der dem neuen Stoff zu einer spektakuläreren Dynamik verhelfen könnte. Die Grooves bleiben recht einheitlich, Tempowechsel sind bei SARAJAH auch eher eine Seltenheit, und auch wenn die Basis all dessen - nämlich klassische Doom-Riffs - ganz ordentlich aufbereitet wird, passiert drumherum einfach viel zu wenig. Die Rhythmusabteilung kommt nicht in Fahrt, beim Gesang fehlt es phasenweise an Variation und schließlich auch an Charisma, und da es auch keinen Unterschied macht, ob die Nummern eher kompakt oder etwas ausladender gestaltet sind, ist grundsätzlich schon eine Menge darüber gesagt, ob SARAJAH irgendwelche Spannungsbögen kreieren kann. Abgesehen vom abschließenden 'Underworld' passiert dies nämlich in so gut wie keinem Track der neuen Platte.

Sicherlich mag es auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Szene aktuell sehr stark bevölkert wird und viele neue Acts hinzustößen, so dass es für die Finnen zusätzlich erschwert ist, noch einmal gesondert aufzufallen. Das Material dieser Neuveröffentlichung ist unterm Strich aber auch nicht stark genug, sich hier bereits auf höchstem Niveau zu messen!