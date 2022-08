Wild, Wild West!

Ein geschmackvoll aufbereitetes, extravagantes Digipack, das beim Aufschlagen keinerlei Zweifel offenlässt, um welche Musikrichtung es sich handelt, die Namen Marco Bernard und Kimmo Pörsti als Director-Gespann und sechs Tracks, die bei einer Gesamtspielzeit von rund 68 Minuten auch den einen oder anderen Longtrack vermuten lassen. Na? Ihr könnt euch denken, um welchen Just-For-Kicks-Act es sich handelt? Richtig, von Bernard und Pörsti kamen in den letzten Monaten immer mal wieder schmucke und hochwertige Veröffentlichungen, doch als THE SAMURAI OF PROG musiziert es sich doch noch immer am besten – auch wenn auf Steve Unruh an der Geige diesmal verzichtet wurde.

Schon erstaunlich, in welcher Regelmäßigkeit dennoch diese Prog-Supertruppe die Fanherzen höher schlagen lässt, wurden im vergangenen Jahr doch erst die "And Other Grimm Tales"-Teile an den Mann gebracht, nachdem ohnehin in jedem Jahr der Prog-Fan von Welt von seinen Lieblingen vollends verwöhnt wurde. Und davon kann auch das superbe "The Spaghetti Epic 4" ein wildes Westernliedchen trällern. Thematisch und stilistisch widmen sich die Musiker also den Italo-Western der 1960er Jahre, die im Kontrast zu denen amerikanischer Prägung wesentlich mehr auf die unterschwellige, cineastische Atmosphäre und eine – durch und durch positiv gemeint – verstaubte Landschaft setzen.

Richtig, wer hier an Ennio Morricone, Clint Eastwood und Sergio Leone einerseits, Filme wie "Zwei glorreiche Halunken" oder "Für eine Handvoll Dollar" andererseits denkt, liegt nicht allzu falsch, liefert "The Spaghetti Epic 4" in sechs sehr stimmungsvollen, aufeinander aufbauenden, aber höchst abwechslungsreichen Parts hierzu den passenden Soundtrack. Gemeinsam mit allerlei Gastmusikern, wie man es bei THE SAMURAI OF PROG ohnehin gewohnt ist, und solchen unverfälschten Instrumenten wie Tubular Bells, Glockenspiel, Banjo, Flöte und Violine erzeugt die Band ein mehr als unterhaltsames Abenteuer durch die einstigen Spaghetti-Western. Folk, Country und Progressive Rock hier, mit 'Mira Al Cuore' und 'La Resa Dei Conti' auch sehr ausufernde Stücke dort, gebündelt mit sehr glaubwürdigen Soundeffekten obendrein erzeugt "The Spaghetti Epic" selbst aus der verstaubtesten Prärie eine blühende Sound-Landschaft mit saftig sprießenden Western-Momenten.

'Dead Or Alive' sorgt für einen sehr glaubwürdigen Einstieg, die beiden erwähnten Longtracks halten in Sachen Diversität und ausufernden Momenten Prog Rock der feinsten Spaghetti-Sorte bereit, 'Snakebite' bringt nach dem gediegenen, bedrückenden Vorgänger sehr viel Pepp in die Sache, ehe 'The Fabulous Felipe And His Dancing Squirrels' seinem Name alle Ehre macht und das urtypische 'High Noon' das Album in bester Schifferklavier- und Mundharmonika-Manier diesen Western nach 68 Minuten beendet. Was bleibt, ist also nicht nur ein vor Magie strotzendes Album, das einmal mehr weniger Wert auf die Hits als mehr auf die unterschwellige Aura und Emotionen in Hülle und Fülle legt, sondern auch in Sachen Authentizität dem Namen THE SAMURAI OF PROG voll und ganz gerecht wird. Welch eine Wundertüte "The Spaghetti Epic 4" doch geworden ist!