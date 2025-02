Heidnischer Black Metal vom Stiefel.

Die Musiker von SAKAHITER widmen ihr neues Album dem Volksstamm der Samniten, einer heidnischen Vereinigung, die seinerzeit in den Apenninen gelebt hat. Inwieweit die Vorfahren etwas mit teils radikalem Black Metal am Hut gehabt hätten, lässt sich aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr nachzeichnen, jedoch fühlt sich das italienische Extrem-Metal-Outfit dieser Gruppe nachhaltig verbunden und beschreibt in den neuen Stücken einige der teils doch brutalen Riten, die die Samniten seinerzeit praktiziert haben.

Rein musikalisch ist das Abenteuer indes ein wenig konventioneller, da SAKAHITER vor allem in der ersten Hälfte von "Samnite Black Metal" die üblichen Gepflogenheiten des melodischen Schwarzstoffes bemüht und dabei gerne auch mal die Legenden aus dem hohen Norden zitiert. Gerade der fast schon einprägsame Opener 'Ver Sacrum' und das zunächst ungestüme, dann aber durchaus heroische 'Cutilia (Sacred Lake)' richten sich nach den Einflüssen von EMPEROR und vor allem SATYRICON und fallen gegenüber den Heroen der Szene auch nicht wirklich ab. Und auch die etwas angriffslustigeren Tracks im weiteren Verlauf erlauben die typischen Querverweise, selbst wenn die Gitarren mal etwas thrashiger tönen wie etwa in 'Kerres' und 'Lex Sacrata'. Am wohlsten fühlt sich SAKAHITER aber zweifelsohne in den Passagen, in denen die durchaus sehr präsenten Aggressionen auch mit melodischen Parts unterlegt werden und die Truppe nicht zwingend im Temporausch voranschreitet.

'Mors Vitam Vicit' und der Titelsong bieten auf der Schlussgeraden daher auch noch mal richtig starken hymnischen Stoff und verabschieden SAKAHITER mitsamt des Outros erst einmal aus dem aktuellen Reigen - und das absolut souverän und überzeugend, weil die Italiener die Grundzüge des melodischen Black Metals mit einigen puristischen Zügen kreuzen und dabei auch etwas Eigenständiges herausarbeiten. Und bei der Fülle an neuen Releases auch längerfristig in Erinnerung zu bleiben, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach - SAKAHITER wird dies aber definitiv gelingen!