Neuauflage des 94er-Debüts.

Als SACRED SEASON vor drei Dekaden in der hiesigen AOR-Szene erstmalig aufschlug, war der Markt für diesen Sound nahezu gar nicht mehr existent. Die Truppe aus Kiel raste genau in jene Alternative-Welle hinein, die vielen traditionell ausgerichteten Acts für Jahre das Wasser abgraben sollte und konnte ihr Material seinerzeit ausschließlich echten Liebhabern anbieten, wohingegen die neue Generation Hardrock-affiner Hörerkreise vermehrt auf den amerikanischen Markt und vor allem Richtung Seattle starrte. Dass der selbst betitelte Erstling infolgedessen an den Kassen ziemlich floppte, war und ist in diesem Zusammenhang keine Überraschung, allerdings kann man im Nachhinein sicherlich sagen, dass es nicht am musikalischen Output der Norddeutschen gelegen hat. Jenes Debüt wird nämlich dieser Tage im Reihe der Classixx-Serie von Pride & Joy Music ein weiteres Mal aufgelegt und erhält nun vielleicht doch noch jene Anerkennung, die der Originalveröffentlichung seinerzeit verwehrt geblieben ist.



ALlerdings muss man sagen, dass "Sacred Season" nicht in allen Aspekten in Würde gealtert ist. Der Sound ist recht poliert, immer noch sehr stark auf den AOR-Klang der mittleren 80er fokussiert und manchmal auch eine Spur zu gebügelt, gerade wenn es um die Gitarren geht. Infolge dessen nimmt sich die Band von Anfang an die möglichen Ecken und Kanten, die glücklicherweise vom ordentlichen Songwriting und vor allem der guten Vokal-Performance wieder kompensiert werden können. Trotzdem sind längst nicht alle Stücke des 94er-Werkes echte Melodic-Rock-Sternstunden, denn neben hervorstechenden Kompositionen wie 'I Won't Forget' und 'The Chance' gibt es auch reichlich schmückendes, aber nicht bewegendes Beiwerk zu hören. Songs wie 'Only For You' und 'Change Your Heart' werden heute niemanden mehr vom Hocker reißen, und auch eine lahme Ballade wie 'Kawa - Taking The Last Breath' überspringt man ganz gerne, weil hier das übliche Schmonzetten-Sammelsurium aufgefahrn wird.



Die hörenswerten und eher durchschnittlichen Tracks halten sich letztlich dann auch die Waage, so dass man am Ende bekennen muss, dass "Sacred Season" wirklich nur für echte Liebhaber geeignet scheint. Da die Neuauflage jedoch, wie bislang alle Releases aus dieser Restrospektiv-Reihe, auf 500 Einheiten limitiert ist, kann hier womöglich jeder bekennende Fan sein Exemplar abgreifen. Und somit macht das Ganze dann auch Sinn!