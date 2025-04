Re-Release der bislang letzten Platte.

Vier Jahre nach ihrem Debüt wagte die Kieler AOR-Gemeinschaft einen zweiten Versuch, doch auch mit dem Release von "No Man's Land" konnte SACRED SEASON sich nicht entscheidend in der internationalen Melodic-Rock-Szene behaupten. Das Interesse an traditionellen Rocksounds war 1998 zwar wieder stetig angewachsen, doch von der neu gestarteten Welle konnte die Band auch diesmal nicht profitieren und blieben mit den zwölf Songs des Zweitlings ebenfalls in der zweiten Reihe stecken. Dabei sind im Vergleich zum Vorgänger einige deutliche Verbesserungen zu verzeichnen, vor allem was die klangliche Aufarbeitung des Materials anbetrifft. Zwar sind die goldenen 80er immer noch in allen Nummern sehr präsent, doch zumindest ist der Sound insgesamt kraftvoller und auch differenzierter als vier Jahre zuvor, so dass auch die Melodien viel mehr Wirkung entfalten als noch auf "Sacred Season".



Es sind schließlich Stücke wie 'Voices', 'Save Her' und 'So Much', die eine gewisse Hoffnung aufkeimen ließen, dass SACRED SEASON doch noch der ersehnte Sprung ins international anerkannte AOR-Feld schaffen könnte. Doch trotz deutlich überzeugenderen Kompositionen und einem sehr angenehmen Maß an inhaltlicher Abwechslung, versiegte auch "No Man's Land" in den Händlerregalen und hinterließ eine ambitionierte Truppe im Schatten der britischen und skandinavischen Szene.



Leider beließen es die Kieler bei diesem zweiten Album und zogen sich schleichend aus der Szene zurück. Zwar ist die offizielle Auflösung nicht dokumentiert, aber angesichts der Tatsache, dass in den letzten 27 Jahren kein neuer Stoff mehr herausgegeben wurde, war immer davon auszugehen, dass SACRED SEASON das Zeitliche gesegnet hat.



Womöglich können die beiden Re-Releases nun aber noch einmal neues Feuer entfachen, denn zumindest die Nummern von "No Man's Land" zeigen individuelle Klasse und liefern angenehm entspannten Melodic Rock. Die Neuauflage enthält neben einigen Linernotes und einem prallen Booklet ferner auch zwei Bonustracks, die vor allem Sammlerherzen höher schlagen lassen dürften. SACRED SEASON war nie der hellste Stern am AOR-Himmel, aber zumindest ihren zweiten Silberling kann man bedenkenlos blind verpflichten, sollte sich aber hier beeilen, da der Re-Release ebenfalls auf 500 Exemplare limitiert ist.