RUST N' RAGE - Songs Of Yesterday

Songs Of Yesterday

Mehr über Rust N' Rage

Genre:
Hardrock
∅-Note:
7.00
Label:
Frontiers Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. One For All (All For One)
    2. Songs Of Yesterday
    3. Just Like Brothers
    4. Hey Jane
    5. Gone But Never Forgotten
    6. Rollin' Till The Morning
    7. Open Fire
    8. I Am The One
    9. Gave It All I Got
    10. Fire It Up

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren