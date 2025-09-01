Eine weitere solide Arbeit.

Die aktuelle Sommeroffensive von Frontiers Records bringt bis dato keine echten Highlights hervor, so dass die letzte Hoffnung bei den Finnen von RUST N' RAGE liegt - und angesichts der eher mittelmäßigen Releases von JACK THE JOKER und STRANGERS haben die Nordeuropäer grundsätzlich leichtes Spiel, sich für den Monat August die labeleigene Krone aufzusetzen.



Allerdings muss man hier die Maßstäbe noch einmal aanders bewerten, denn ein echter Hochkaräter ist auch "Songs Of Yesterday" nicht geworden. Die Band liefert gewohnt schmissige und einprägsame Melodic-Rocker mit anständigen Widerhaken und einigen Ohrwurmpassagen, aber eben auch keinen Silberling, der mit nennenswerter Frische oder gar innovativem Songwriting um die Ecke kommt. Die zehn neuen Stücke sind sicherlich eingängig, sie bieten auch nicht ständig das immergleiche Midtempo-Einerlei und müssen auch in Sachen Darbietung und Präsentation nicht zurückstecken, doch echte Übersongs hat RUST N' RAGE auch anno 2025 nicht im Programm. Die Band orientiert sich dabei verstärkt an 80er-Granaten wie BON JOVI und DOKKEN und scheint auch ziemlich auf die Arbeiten eines Desmond Child abzufahren, vergräbt sich mit dieser Haltung aber weitestgehend im szenetypischen Konsens und erschafft am Ende nicht mehr als ein weiteres Album unter vielen - wenn auch ein durchaus gelungenes.



Denn auf der Gegenseite kann man RUST N' RAGE nicht vorwerfen, routiniert den Stiefel runterzuzocken oder gar eine Pflichtaufgabe zu lösen, denn dafür steckt spürbar zu viel Leidenschaft in der Performance. Um jedoch den berühmten nächsten Schritt zu machen, müssen die Finnen langsam mal an Eigenständigkeit und gewissen Alleinstellungsmerkmalen arbeiten. "Songs OF Yesterday" ist eine gute Scheibe, keine Frage, aber wenn man sich die Zweideutigkeit des Titels mal etwas mehr bewusst macht, versteht man auch die Einschränkungen, die das Album in sich trägt.