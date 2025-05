Obskur, obskurer - ROXXCALIBUR!

Nach einer vollen Dekade kehrt die Cover-Truppe ROXXCALIBUR zurück! Gerade die ersten beiden Alben waren für mich absolute Türöffner in die New Wave of British Heavy Metal. Darum geht es auch heute wieder bei "NWoBHM From The Vaults"! 50 Minuten geht es - wie immer mit einem herausragenden Artwork von Rodney Matthews - durch absolute Obskuritäten! Musikalisch ist das Album genau so hochklassig geworden wie man es aus der Historie erwarten durfte.

Lasst uns also einen Blick auf die 13 Songs (nach einem Intro) werfen. Und wer es bisher schon manchmal spannend fand, was die Jungs alles so ausgraben, der darf getrost vor Augen haben, dass das hier noch mal deutlich getoppt wird. Der Opener 'Demon Preacher' stammt von DEEP MACHINE; ihr Demo von 1981 wurde von diesem starken Heavy Rocker eröffnet. Auf CD ist der Track bisher überhaupt nicht erhältlich! Und DEEP MACHINE ist noch eine der namhafteren Bands auf dieser CD. 'Fight For Your Freedom' stammt aus dem Jahr 1983 von einer Band namens ENERGY. Sie hat nur eine Single veröffentlicht und ist nicht mal in den Metal Archives gelistet. Eine starke, durchaus energiereiche Nummer die Spaß macht! Mit 'On The Borderline' folgt dann eine Single von MENDES PREY. Das ist tatsächlich der erste Song, den ROXXCALIBUR auf dieser CD platzieren, den man auf CD kaufen kann (Dank einer Compilation von No Remorse Records). Eine feine, nicht besonders harte Nummer.

Es folgt das speedigere 'Wheels' vom Album "Tredegar" der Band TREDEGAR aus dem Jahr 1986. Eine Albumveröffentlichung ist ja absoluter Mainstream für dieses Album! Eine ganz starke Nummer, die auch auf Metal-Partys Freude bereiten dürfte. 'Only Heaven Knows' stammt von LIAISON, einer weiteren Band, die es nicht in die Metal Archives geschafft hat. Es handelt sich um eine Single von 1983 oder 1984 (die Online-Gelehrten sind sich da uneins). Es ist eher entspannterer Rock, kaum echter Metal, aber eine schöne Nummer. 'Cecil B. Devine' ist aus dem Jahr 1979 von BLAZER BLAZER. Die Band trat wohl mal mit NAZARETH und AC/DC auf, und ein gewisser Nicko McBrain saß kurzfristig mal am Schlagzeug. Trotz dieses Namedroppings reichte es nicht für die Metal Archives. Es gab eine 7-Inch-Single mit drei Tracks, und hier hören wir ein Cover des Titeltracks. Ein lässiger, leicht grooviger Song. Macht Spaß!

'Hawks Of Cairo' stammt dann von SWEET REVENGE aus Irland! Ihre Single von 1982 ist auch auf CD nicht verfügbar. Diese Nummer geht super nach vorne los und hat einen echten Ohrwurm-Refrain. Das ist richtig geil! Auch 'Could Have Done Better' ist eine schnelle Nummer, die man wohl nur auf Compilations bekam. Der Song von ALIEN (war sonst nur an einer Split beteiligt und hatte noch einen weiteren Sampler-Beitrag) ist 1982 erschienen. Das ist sehr basischer Heavy Metal. 'Wild Machine' ist verglichen damit ein Megahit; schließlich erschien der Titel auf dem einzigen Studioalbum von SHIVA, ebenfalls 1982. Der groovige Song ist sehr gefällig und sticht zwischen vielen speedigen und protometallischen Songs doch heraus. 'All Over The World' gehört in die Spätzeit der NWoBHM und ist erst 1985 oder 1986 erschienen, und zwar nur als Demo. Immerhin existiert eine mir bisher unbekannte CHAIN REACTION-Compilation aus dem Jahr 2007. Eine weitere flotte, aber nicht allzu spektakuläre Nummer. 'Mystery Girl' wurde ursprünglich 1985 veröffentlicht auf der einzigen Single von STORYTELLER, ist also ebenfalls ein NWoBHM-Spätwerk. Von dieser Band wird man wahrscheinlich außerhalb radikaler Sammler-Kreise noch nie gehört haben. So geht es jedenfalls mir. Eine feine Hymne, die wirklich Spaß macht. 'Tight Rope' stammt von 100% PROOF. Hierbei handelt es sich um eine White-Metal-Band oder eher um frommen Hard Rock. Es gab 1981 auf Myrrh tatsächlich ein Studioalbum. Eine coole Nummer, da wäre es spannend, mehr von der Band zu hören! 'Lean On 'Em Hard' war ein Teil des ersten Studioalbum der Band DENIGH von 1984. In dieser Nummer gefällt mir die Gitarre besonders.

Ihr merkt, hier wurde schon ganz tief in der Mottenkiste gekramt. Aber das Ergebnis ist trotzdem spannend! Leider wird es bei vielen Titeln - anders als auf früheren ROXXCALIBUR-CDs - hier nicht möglich sein, sich danach das Album ins Regal zu stellen, denn oft gibt es nur wenige Songs, die niemals wiederveröffentlicht wurden. Das tut der Freude beim Anhören aber keinen Abbruch. Ich bin einige Male durch das Album und werde es wieder auflegen. Danke an die Obskuritäten-Buddler von ROXXCALIBUR! Und lasst uns bitte keine zehn Jahre auf die nächste Runde warten.

Anspieltipps: Wheels, Hawks Of Cairos, Wild Machine.