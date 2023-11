Mehr als nur solides Debüt!

Aus der zypriotischen Hauptstadt stammt diese Formation, die veröffentlichungstechnisch bislang noch nie in Erscheinung getreten ist. Das Quintett scheint generell noch unerfahren (und auch unbeschrieben) zu sein, denn selbst auf "Metal Archives" ist lediglich ein weiteres Betätigungsfeld von Sängerin Nikoletta Kyprianou urkundlich erwähnt. Sie war offenbar für das Artwork der EP "Destiny Riders" von R.U.S.T. X verantwortlich, einer weiteren Band aus Nicosia, bei der übrigens auch eine Sängerin mit von der Partie ist.



Nikoletta dürfte jedoch nicht mehr allzu lange unbekannt bleiben, denn ihr Vortrag auf "Whispers Of Lore" sollte nicht nur ihr als Sängerin, sondern logischerweise auch der Band, einen amtlichen Bekanntheitsschub verabreichen können. Ihre Performance am Mikro mag jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Kategorie jener Zeitgenossinnen zählen, denen man ihre Ausbildung sofort anmerkt, und auch über Erfahrung im klassischen Gesangsbereich dürfte die Dame nicht unbedingt verfügen. An Einsatz, Freude und hingebungsvoller Wiedergabe der Texte ist ihr Gesang allerdings kaum zu übertreffen!



Das gilt selbstredend auch für ihre Kollegenschaft, die sich, wie Nikoletta selbst, ganz offensichtlich als bekennende Fans von Größen wie IRON MAIDEN, RIOT, BROCAS HELM und BLUE ÖYSTER CULT präsentieren. Doch nicht nur die auf den Promobildern zur Schau gestellten Shirts geben die Inspirationsquellen zu erkennen. Es reichen wohl bereits die ersten Hördurchläufe dieser Scheibe, um festzustellen, dass sich RECEIVER dem Heavy Metal der traditionellen Machart verschrieben hat, der mit einem ebenso latent bemerkbaren Hang zu epischer Vortragsweise auf elegante Manier dargeboten wird.



Es mag schon etwas dran sein, an der immer wieder zu vernehmenden These, dass Bands aus dem östlichen Mittelmeerraum einen gewissen Hang zu epischer Dramatik besitzen. RECEIVER jedenfalls stellt diesbezüglich definitiv keine Ausnahme dar. Im Gegenteil, schon der Opener 'Unite' lässt an Epic Metal im Stile von WARLORD und Konsorten denken, ehe 'Starchaser' mit etwas höherem Tempo und galoppierenden Rhythmen verdeutlicht, dass die Band auch den Einflussquellen, die im England der frühen 80er Jahre zu verorten sind, gewissermaßen Tribut zollt. Im weiteren Verlauf der Spielzeit kommen einem mitunter zwar auch eher obskure Formationen als Vergleich in den Sinn, der Großteil jedoch scheint zumindest geographisch doch nicht allzu weit von RECEIVER entfernt zu residieren.



Dennoch steht fest, dass die Band durch die mitunter zwar etwas eigenwillig und auch gewöhnungsbedürftig klingende Gesangsstimme ihrer Frontdame ein Alleinstellungsmerkmal innehat, ein für so manches Ohr vielleicht sogar zu spezielles. Am Umstand, dass der inbrünstig intonierte Vokalbeitrag von Nikoletta ein essentieller Bestandteil des Gesamtklangbildes geworden ist, ändert das aber ebenso nichts, wie an der tadellosen Vorstellung ihrer Kollegenschaft. Zwar haben nicht alle Songs jenes zwingende Element verabreicht bekommen, wie die erwähnten, ein mehr als nur solides Debüt stellt "Whispers Of Lore" aber allemal dar. Weiter so!