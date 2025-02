Deutsch, direkt und bestimmt bald in aller Munde.

Bin ich wirklich der einzige hier, der mit deutschsprachigem Rock und Metal etwas anfangen kann? Oder ist es eher so, dass die Kombination aus Sprache, Gefiedel, der Zirkel aus Mittelalterbands, Trinkkapellen, mentalen Irish-Folk-Expatriaten und Deutschrock, die in den letzten Jahren beachtliche Erfolge feiern konnten, hier den eingefleischten Metallern Berührungsängste einflößt?



Pah, ich konnte das immer schon ab, bin ich doch ein Kind der NDW und damit durch alle Tiefen und Untiefen deutscher Musiklyrik gewatet, ich habe da Kevlar(R) auf den Hirnwindungen. Also los, RAUHBEIN, hit me! Denn ich muss zugeben, dass "Adrenalin" zwar das dritte Album der Band ist, aber meine erste Berührung mit der Musik des namensgebenden Frontmanns und seinen Mannen. Trotzdem möchte ich vorwegnehmen, dass ich wohl die anderen beiden Platten mal antesten muss, denn "Adrenalin" macht wirklich eine Menge richtig!



Laut Biographie auf der Webseite der Band entstand die Truppe nach einer Reise des Sängers Henry nach Irland, was die deutlichen Irish-Folk-Anleihen erklärt. Dann gibt RAUHBEIN aber eine gehörige Portion Deutschrock dazu, zeitweise klingt man wie eine folkige Version der TOTEN HOSEN, eine weniger metallische, aber aus Dublin stammende Art HÄMATOM oder eine plakativere Ausgabe von IN EXTREMO, die Dudelsäcke gegen die Geige getauscht hat. Und ja, ich nutze absichtlich einige sehr erfolgreiche Bands als Vergleich, weil ich erwarte, dass wir in Kürze noch viel mehr von RAUHBEIN hören werden. Im Line-Up des diesjährigen SUMMER BREEZE würde die Kapelle auch eine gute Figur machen.



Die Lieder sind alle eingängig und direkt, sind offensichtlich alle mit einem Augenmerk auf Livetauglichkeit komponiert, ich sehe geradezu die feiernden Massen bei 'Suche nach dem Glück', 'Hände Hoch', 'Ekstase' oder 'Wir geben niemals auf', dazu gibt es lyrisch alles von einer gehörigen Portion Punkattitüde in 'Was ihr uns alles könnt' bis Selbstbeweihräucherung in 'Suche nach dem Glück', Einzelgänger-Melancholie in 'Wir geben niemals auf' und Durchhalte-Parolen in 'Die letzte Bastion', spaßigem Nonsens in 'Die laute und schnelle Musikkapelle' und Verbrüderung in 'Hände hoch'. Musikalisch schwenkt man in 'Bruder' dann durchaus mal den schunkeligen Teil des Deutschrocks, da, wo die schlimmen Schlager-Dornen die Haut von Musiker und Hörer zerkratzen, bringt aber ansonsten den Spaß an Musik und Tanz überzeugend an das Publikum.



Das Rezept ist klar, die Umsetzung makellos, das Ziel sind die großen Hallen, die hohen Plätze der Charts - "Adrenalin" war Platz 10 der Albumcharts, leider nur für eine Woche, da geht noch mehr - gerne auch der ZDF-Fernsehgarten. Und nein, die Aussage, Mainstream zu sein, ist keine Kritik, mehr Publikum würden viele Bands sicher auch gerne haben, auch wenn man dann eben im Mainstream wäre. Das Ziel vor Augen komponiert und spielt sich die Truppe mit Verve und Qualität auf "Adrenalin" in die erst Liga dieses Stils und wird sicherlich in diesem Jahr einigen der Bands, mit denen sie die Bühne teilen wird, einheizen, sei es IN EXTREMO, SCHANDMAUL oder wer immer auch um sie herum in Wacken ran muss.



Drei Alben in drei Jahren, RAUHBEIN war fleißig, hat sich den Grundstock gelegt, die Hymne 'Blau & Weiß' der Kassel Huskies komponiert und geht im zweiten Halbjahr 2025 wieder auf Tour. Ich prophezeie, das wird das letzte Mal sein, dass wir die Band in relativ kleinen Hallen sehen werden. Mit diesem Album und nach dem Wechsel zu Reigning Phoenix Music jetzt auch mit einem noch potenteren Label im Rücken stehen die Zeichen auf Erfolg. Glaubst du nicht? Hör mal 'Adrenalin'. Noch Fragen?