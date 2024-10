Ein Lobgesang auf die britische Rockgeschichte.

In ihrer relativ kurzen Laufbahn haben die Musiker von RAT BOY schon den halben Globus besucht und waren in den letzten Jahren eigentlich unentwegt auf Tour. Die prägenden Erfahrungen und Erlebnisse haben ihre Spuren hinterlassen, dem Quartett aber auch noch mal klarer nahegebracht, dass kein Ort so besonders ist wie die eigene Heimat. Folglich hat sich die Truppe auf ihrem neuen Album vorwiegend mit ihren Wurzeln in Essex beschäftigt und noch einmal bewusst gemacht, welch besonderer Landstrich die eigene Homebase bildet. Deswegen ist "Suburbia Calling" jedoch keine musikalische Geschichtsstunde geworden, die sich mit den vielen prominenten Namen der Stadt beschäftigt, sondern einfach eine Ode an die eigenen Ursprünge, den musikalischen Werdegang und das Hier und Jetzt.



Wenig überraschend gibt sich RAT BOY in den 13 neuen Stücken daher auch schon mal häufiger etwas nachdenklich, ohne dabei die beschwingten Arrangements und die wiederkehrenden Vorlieben für Ska und britischen Indie Rock ad acta zu legen. Es ist viel mehr ein lebendiges Storytelling, das der Hörer auf "Suburbia Calling" erlebt. Eine Auswahl von verschiedenen bodenständigen Geschichten, in denen Rockabilly, Psychedelic Rock und manchmal auch Britpop zum gemeinsamen Nenner werden, aber auch einprägsame Melodien und nicht ganz so offensive Singalongs zum Thema werden. Wenn es sein muss, dann auch ein bisschen Alternative Pop, wie beispielsweise im Titelsong.



Dass RAT BOY aus England stammt, ist dem Sound der Platte mehr als deutlich anzumerken, da die Band alle Trademarks der alternativen Musikszene aus dem Königreich auflädt. Und dennoch ist "Suburbia Calling" weit davon entfernt, Stereotypen zu bedienen oder bestimmte Schemata abzuspulen. Die Platte ist stattdessen lieber unberechenbar und erfindet den Bandsound mehrfach neu, produziert gerne auch gute Laune und spannt das Repertoire sogar bis zu einzelnen BEATLES-Einflüssen, die unterschwellig ein großer Teil der neuen Songs sind.



Somit ist eine gewisse Aufgeschlossenheit auch notwendig, da von OASIS bis zu THE CLASH alles inspirativ auf RAT BOY eingewirkt und das Material von "Suburbia Calling" geformt hat. Die Platte hat keine klare Zielgruppe, bedient keine Schublade und ist so herrlich unabhängig, dass alleine das schon Freude bereitet. Da die Songs ebenfalls beste Stimmung bereiten und auch keinen Ausfall zu beklagen haben, kann man die dritte Scheibe dieser vier Briten auch bedingungslos empfehlen - vorausgesetzt natürlich, beschwingter Indie Rock gehört in die eigene Favoritenliste.