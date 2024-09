Neuer Stoff für kleine und große Feuerkäfer.

Seit nun zwanzig Jahren veröffentlichen vier Bielefelder unter dem Namen RANDALE echte Rockmusik für Kinder (und Eltern). Damit beweist die Truppe um Sänger Jochen Vahle echtes Durchhaltevermögen. Das Projekt wurde ursprünglich gegründet, weil Vahles damals dreijährige Tochter lieber die ÄRZTE und die RAMONES hörte als normale Kindermusik und es damit offensichtlich eine Nische zu befüllen gab. Inzwischen ist die kleine Tochter nicht mehr so klein und RANDALE macht trotzdem munter weiter.

Und die vier Männer brennen immer noch wie die titelgebenden Feuerkäfer für ihre Musik. Kein bisschen leise wird auf dem neuen Album der Geburtstag zelebriert. Und dabei bedienen sich die Ostwestfalen weiter munter aus allen möglichen Genres der handgemachten Musik. Da gibt's den Punküberfall direkt zum Start, eine wohl reggaebegeisterte Mumie, eine Tanzanleitung zu eher wavigen Gothic-Klängen, einen Vampir mit Tango-Tönen und Metal so hart wie ein Fahrradrahmen. Und das ist noch lange nicht alles.

So gestaltet sich auch der "Feuerkäfer" mal wieder als höchst abwechslungsreiche Geschichte, die damit nicht nur Kindern Spaß macht, sondern auch den mithörenden Erwachsenen. Dass die Band immer auch auf eine hochwertige klare Produktion Wert legt, ist darüber hinaus im Kindermusik-Segment keine Selbstverständlichkeit und ein Segen für meine genervten Leidensgenossinnen und -genossen.

Bei meinen beiden kleinen Pommesgabel-Fans und mir stießen erwartungsgemäß zuerst die eher härteren Stücke auf Gegenliebe. So ist 'Fahrrad' eine unwiderstehliche Biker-Hymne in vollster SAXON-Manier (dabei inhaltlich ungleich gehaltvoller), die hier noch oft laufen wird. Auch zu 'Feuerkäfer' und 'HASI/DC' wurde direkt abgerockt. Andere Stücke, wie das eher seichte 'Ja ja ja', das sich zu einem echten Ohrwurm mit schöner Botschaft mausert, 'Die Solidarität', die sich nicht nur als Anlass für interessante Diskussionen mit dem Nachwuchs eignet, oder auch das eher typische, aber wirklich rührend schöne Kinderlied 'Wir passen aufeinander auf', offenbarten sich erst später als Repeat-Kandidaten. Und auch der Spaß darf natürlich nicht fehlen. "Eine Mumie ist ein Mensch in Klopapier" wurde schnell zum Running Gag und auch der Vampir mit den stumpfen Zähnen oder das Faultier Volker, das seinen Namen gern anders schreiben würde, sorgen für nachhaltige Belustigung.

Damit ist "Feuerkäfer" ein wirklich rundes Album zum runden Geburtstag, an dem es wenig auszusetzen gibt. Meine Kinder stehen drauf, eine größere Empfehlung kann ich gar nicht mehr aussprechen. Und jetzt alle: "Ja, ja, ja, ich bin immer für dich da!"