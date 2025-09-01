PROGENY OF SUN - Prophets Of The Void

Prophets Of The Void

Mehr über Progeny Of Sun

Genre:
Progressive Metal / Modern Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Inverse Records
Release:
05.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Swarmspawn
    2. Penance
    3. Worldstone
    4. Decimation
    5. Colonus
    6. Lifeless Light
    7. Sun And Moon
    8. Circle Of Keres
    9. Diary Ender
    10. Deface
    11. Rain For Discouraged
    12. Forsaken Brigade

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren