Eine Zeitreise über fünf Dekaden amerikanischer Rockmusik.

In Europa ist POOBAH weniger ein Begriff, aber in den USA ist der Name vor allem mit den Siebzigern verbunden, wurde die Band doch schon 1972 gegründet und hat bis heute vierzehn Studioalben auf der Habenseite. Die ersten drei entstanden in den siebziger Jahren und bilden das Fundament für Bekanntheit und Stil der Band, eine Mischung aus Hardrock und Psychedelic Rock, langen Haaren und Schlaghosen, Jams und Gitarreneskapaden.



Bislang ist mir keine Anthologie der Burschen bekannt, sodass "Burning In The Rain" ein gutes Appetithäppchen bildet für Leute, die vielleicht erstmal testen wollen, bevor sie sich die komplette Diskographie ins Regal stellen. Dabei finde ich es ausgesprochen gut, dass die vorliegende Scheibe alle Phasen der Band abdeckt und von den ersten Scheiben nur drei Stücke enthält, dafür aber von fast allen Longplayern etwas zu hören ist. Dadurch kann man die Entwicklung, auch wenn sie insgesamt nur wenige Überraschungen bereit hält, nachvollziehen.



Soweit ich es überblicken kann, befinden sich auf dieser Zusammenstellung keine besonderen Raritäten und das Booklet liegt mir nicht vor, sodass ich nicht sagen kann, ob es einen Mehrwert bietet, aber allein die Tatsache, dass der Versuch gestartet wird, diese viel zu unbekannte Band ans Tageslicht zu zerren, ist Daseinsberechtigung für "Burning In The Rain: An Anthology". Eines der best gehüteten Geheimnisse des Rockuntergrunds - es wird Zeit, dies mal zu ändern.