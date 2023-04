Keine Experimente auf Werk Nummer 20!

OVERKILL ist mutig! Nicht, weil die US-Thrasher sich neuen musikalischen Ideen hingeben, sondern weil sie ihr mittlerweile zwanzigstes Studioalbum am 14.04.2023 veröffentlichen. Damit treten die New Yorker in direkte Konkurrenz mit den Kollegen aus der Bay Area METALLICA. Ob sich dieser Veröffentlichungstermin als schlau erweist, wird sich zeigen. Aber was kann das neue Werk der Thrash-Urgesteine "Scorched"?

Wie bereits eingangs erwähnt, wagt OVERKILL musikalisch keine Experimente. Auch auf dem 20. Longplayer in der über 40-jährigen Bandgeschichte gibt es den typischen OVERKILL-Sound, der sich insbesondere durch thrashige Riffs und natürlich die unverkennbaren Stimme von Bobby "Blitz" Ellsworth auszeichnet. So fühlt man sich direkt beim Opener und Titeltrack wie zu Hause, jedoch löst der Song in mir nicht gleich eine riesige Euphorie aus, wie es beispielsweise 'Bring Me The Night' vom "Ironbound"-Album geschafft hat. Es ist eher ein netter Opener auf 'Come And Get It'-Niveau vom "The Electric Age"-Werk. Auf letzterem Album folgt dann jedoch mit 'Electric Rattlesnake' der Hit, der die Euphorie auslöst. Eben ein solcher Hit lässt auf "Scorched" ziemlich auf sich warten. Erst mit dem achten Song 'Harder They Fall' ist den Thrashern ein Track gelungen, der vollständig zündet und bei dem man sich in den Pit vor der OVERKILL-Bühne wünscht. Aber bitte nicht falsch verstehen, kein einziges Stück auf "Scorched" ist schwach. Alle zehn Neukompositionen sind besser, als alles was OVERKILL seit "The Electric Age" released hat. Zumindest bin ich mit "Scorched" viel schneller warm geworden als mit "White Devil Armory", "The Grinding Wheel" und "The Wings Of War". Und mit der Zeit entwickeln sich auch 'The Surgeon', 'Twist Of The Wick' und 'Won't Be Coming Back', das mich immer wieder an 'Necroshine' erinnert, immer mehr zu gewaltigen Ohrwürmern, die hoffentlich auch ihren Weg ins Live-Set der Band finden werden. Was tatsächlich auffällt ist, dass Fronter Blitz nur noch selten in die ganz hohen Sphären der Tonleiter greift. Ich vermute, dass das auch dem Alter geschuldet ist und dem Wunsch, die neuen Tracks halt auch live entsprechend singen zu können.

OVERKILL brennt also mit "Scorched" kein lupenreines Thrash-Metal-Feuerwerk ab, überzeugt aber dennoch mit einem hohen Grundniveau der Songs und liefert den Beweis ab, dass mit OVERKILL auch noch nach über 40 Jahren nicht zu spaßen ist. Zwar hätte ich mir noch ein paar mehr richtige Höhepunkte gewünscht, aber, um eine alte Fußball-Weisheit aufzugreifen, der Star ist die Mannschaft und somit ist das Gesamtkunstwerk "Scorched" das Highlight und nicht eine einzelne Passage oder ein einzelnes Lied. Und um nochmal auf die Konkurrenz aus der Bay Area zurück zu kommen: In Sachen Verkäufe bzw. Streamingzahlen wird OVERKILL sicherlich nicht mit METALLICA mithalten können, in musikalischer Hinsicht wird es jedoch ganz sicher kein eindeutiger Sieg für die Bay Area, denn es werden sicherlich viele "Kampfrichter" OVERKILL vorne sehen.