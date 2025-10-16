Neuauflage eines lange vergessenen Demos.

Eine Verknüpfung zwischen frühem europäischen Death Metal und der italienischen Szene gibt es eigentlich eher selten. Während die Szene in Deutschland und Skandinavien einen echten Senkrechtstart hinlegte und gerade beim Übergang in die 90er neue Acts wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, um den Vorgaben des amerikanischen Todesbleis Tribut zu zollen, ist eine Truppe wie OMICIDIO nie über das Demo-Stadium hinausgekommen. Auch wenn man später als NIHILI LOCUS noch einige weitere Platten veröffentlichte - doch auch hier ist das Material maximal Insidern bekannt, die damals im Tapetrading unterwegs waren und gegebenenfalls auch die Fühler in den Süden des Kontinents ausstreckten.



Dass das erste und einzige Demo der landeseigenen Pioniere nun also wiederveröffentlicht wird, mag erst einmal niemanden wirklich kratzen, schließlich ist die Truppe bis heute völlig unbekannt geblieben und lediglich einigen regionalen Romantikern geläufig. Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass der straighte Old-School-Death auf "Premature Exequie" durchaus etwas taugt, gerade dann wen die Band in höheren Tempolagen trümmert und mit ihrem morbiden Gemörtel auch qualitativ durchaus Anschluss an die Kultacts aus der US-Szene erlangt. Nummern wie 'Disincarnate Entity' und 'Need Of My Blood' machen durchaus Freude, auch der überlange Opener 'Darkness' dürfte in Anlehnung an die ersten Gehversuche eines gewissen Herrn Schuldiner Freundschaften schließen und als unbeachtetes Juwel aus der Frühphase des europäischen Todesstahls Respekt finden.



Letztgenannten darf man OMICIDIO posthum definitiv zollen, nicht nur weil die Band als eine der wenigen Death-Metal-Kapellen aus Italien einen gewissen Exotenstatus mitbringt, sondern auch weil alle sechs Nummern dieses inzwischen 36 Jahre alten Demos den Geist jener Zeit perfekt einfangen. "Premature Exequie" ist daher auch ein echter Geheimtipp, den man gemeinsam mit den parallel veröffentlichten Platten von NIHILI LOCUS definitiv mal antesten sollte!