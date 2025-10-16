SARAYASIGN - Shadows Of The Dying Light

Shadows Of The Dying Light

Auch im Soundcheck: Soundcheck 10/25

Mehr über Sarayasign

Genre:
Melodic Hardrock
∅-Note:
9.50
Label:
Black Lodge Records
Release:
31.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Worlds Apart (Shadowlands)
    2. Watching It Burn Away
    3. Shades Of Black
    4. Shadows Of The Dying Light
    5. From Ashes
    6. The Wanderer
    7. One Last Cry
    8. The Nameless Ones
    9. Coming Home
    10. Walk Alone
    11. Bleeding Hope
    12. Throne Of Gold Part III - The Hidden Portal

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren