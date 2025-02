Ergreifend schön - und dazu verdammt spannend!

Wenn man einer Platte bzw. der zugehörigen Band keine klare Schublade zuweisen kann, ist dies in der Regel ein gutes Zeichen. Bei den Herren von NOVARUPTA mag zwar die düstere Melancholie federführend den Sound bestimmen sowie eine Vorliebe für epischen Gothic Rock vorliegen, jedoch ist das international aufgestellte Kollektiv um die beiden Protagonisten Alex Stjernfeldt und Arjen Kunnen ebenso an experimentellen Sounds mit elektronischem Beigeschmack interessiert, nimmt Elemente aus dem sanften Industrial Rock auf und kann sich auch im Alternative-Sektor problemlos behaupten, zumindest wenn die Gitarren etwas krachiger sind. Gemeinsam mit einigen befreundeten Akteuren hat die Truppe mit "Astral Sands" nun ein Album eingespielt, dessen finstere Emotionen allerorts greifbar sind, das aber dennoch mit seinen butterweichen, träumerischen Harmonien zu ergreifen und letztendlich auch mitzureißen weiß - vor allem auch, weil NOVARUPTA melodischen Ohrschmeichlern gegenüber niemals abgeneigt ist.

"Astral Sands" erweckt von der ersten Sekunde den Eindruck, als hätte man Kollege Reznor samt seinen NINE INCH NAILS zu einer Dark-Wave-Parade bestellt, die dieser in einer sehr stolzen Präsentation auch publikumswirksam zu absolvieren weiß. Die Songs haben etwas Ergreifendes an sich, sind mit reduziertem Tempo zugleich auch immens intensiv in ihrer atmosphärischen Ausstrahlung und bauen zugleich so viel Spannung auf, dass man sich stetig fragt, wann das Duo denn nun die ganz große Blase platzen lässt und sich hier ein wenig befreit. Doch das Warten ist vergebens, glücklicherweise wie man feststellen muss, denn von der ersten bis zur letzten Note bringt NOVARUPTA die Zuhörer in einen Trance-artigen Zustand, der mit elegischen Gesängen, der bereits genannten Melancholie und ebenfalls tollen Melodien unterfüttert und in den meisten Passagen gar zur Perfektion gebracht wird. Die experimentelle Seite sorgt schließlich für den erforderlichen Anspruch und verhilft "Astral Sands" zu einer gewissen Unberechenbarkeit, die das Interesse an NOVARUPTA weiter intensiviert und schlussendlich auch die Begeisterung hochsetzt.

Mit dieser Platte ist den beiden Hauptakteuren etwas Großartiges gelungen, ein Album zum Träumen und Abtauchen, vor allem aber ein Release voller packender Kompositionen - und das eben frei von jedem zwanghaften Stempel!