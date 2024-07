Feine Rock-Scheibe aus der Schweiz mit THE CULT-Schlagseite!

Gegründet im Jahr 2006 von Serge Christen (Gesang, Gitarre), Yves Fontana (Bass) und Heinz Baumann (Schlagzeug) hat sich MODERN DAY HEROES insbesondere mit schweißtreibenden Liveshows von Liverpool bis Los Angeles einen Namen erspielt. Mit zwei EPs und vier Studioalben steht für das Trio aus der Schweiz inzwischen auch eine durchaus beachtliche Diskografie zu Buche, der nun mit "Stars & Skies" das fünfte Langspieler-Kapitel hinzugefügt wird.



Ich muss ja zugeben, dass die modernen Heroen bisher komplett an mir vorbeigelaufen sind und die insgesamt acht Kompositionen des neuen Albums den Erstkontakt mit den Eidgenossen darstellen. Doch schon 'Stars & Skies' lässt mich hinterfragen, wieso mir die Band nicht schon viel früher aufgefallen ist, trifft der dezent britisch-punkig angehauchte Hard Rock doch ganz genau mein Beuteschema. Mit seinen melodischen Gitarren und der charismatischen Stimme von Fronter Serge weckt die Nummer bei mir sogar ein paar THE CULT-Gedanken, was aus dem Munde eines bekennenden Anhängers der englischen Rocker als großes Kompliment gewertet werden darf. Dank einer tollen Hookline würde ich sogar so weit gehen, dem Opener zu attestieren, dass er in der gleichen Stratosphäre wie die deutlich heraushörbaren Idole spielt und die Platte mehr als amtlich eröffnet.



Und auch im weiteren Verlauf der Spielzeit bleibt Serge für mich der Star der Show, der immer wieder mit seiner tollen Stimme an den großen Ian Astbury denken lässt und damit die THE CULT-Parallelen im Bandsound hält. Musikalisch sind selbige aber garnicht so sehr vorhanden, denn wie 'Walk On Fire' zeigt, verstehen sich die Schweizer auch auf bluesig angehauchten klassichen Rock'n'Roll, dessen Riffgewalt nicht selten sogar an Klassiker wie AC/DC denken lässt. Dazu gibt es auch sperrige Ausreißer wie 'One By One', bei denen ich unweigerlich auch an skandinavische Garagen-Rocker der Marke THE HIVES denken muss. Das fuzzig-rockige 'Another Lullaby' schlägt schließlich sogar dank toller Gitarrenarbeit die Brücke hin zur amerikanischen Wüste und Stoner-Rockern wie KYUSS, auch wenn spätestens der großartige Refrain den Track wieder gen England und sicher ins THE CULT-Fahrwasser transportiert. Der wüste Tempoausbruch 'Please' beendet die Platte schlussendlich nach gerade einmal 37 Minuten auf einer kantigen Note, gehört gleichzeitig aber nicht zu meinen Höhepunkten unter den acht Tracks, welche zumindest für mich eher weiter vorne zu finden sind.



Doch ein Durchhänger mit dem Rausschmeißer und die sehr kompakte Spielzeit bleiben am Ende auch die einzigen Kritikpunkte im Falle von "Stars & Skies", das mich in seiner Gesamheit ansonsten hervorragend unterhält. Gerade THE CULT-Fans sollten MODERN DAY HEROES auch einmal ein Ohr schenken, denn die Ähnlichkeiten zwischen Serge und Ian Astbury bleiben bis zum Schluss frappierend. Auch wenn ich betonen möchte, dass wir es hier nicht mit einem müden Abklatsch der Idole zu tun haben, sondern mit einer Platte, welche die CULT-DNA gekonnt mit sämtlichen Sparten der populären Rockmusik zu einem sehr gut mundenden Süppchen zusammenbraut!