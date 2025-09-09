Die Endstufe im technischen Death Metal?

Angesichts der Tatsache, dass Matt Miller seine bisherigen Produktionen entweder in Eigenregie oder über vergleichsweise kleine Plattenfirmen veröffentlicht hat, kann man darüber hinwegsehen, dass man bis dato noch nicht die Bekanntschaft mit dem amerikanischen Gitarristen und Songschreiber gemacht hat. Nach der klaren Empfehlung, die das aktuelle Werk seiner Band auf diesen Seiten jedoch erhalten wird, gilt hier keine weitere Entschuldigung mehr - zumindest nicht, wenn man technischen Death Metal in seinem engeren Favoritenkreis hat und gerne auch mal wieder etwas Außergewöhnliches aus dem extremen Sektor hören möchte.

"Fiber Tormentum" geht nämlich an vielen Stellen über die üblichen Brutalitäten heraus, entwickelt sich mit der Zeit zu einem durchaus progressiv gefärbten Release und überschreitet gerne auch mal die Grenzen zum US-Power-Metal. Würde die Band nicht ausschließlich auf derbe Gropwls und Clean-Vocals zurückgreifen, gäbe es sogar einige Parallelen zu CONTROL DENIED, allerdings liegt der Fokus auf "Fiber Tormentum" dennoch zu weiten Teilen auf anspruchsvollem Death Metal, der nur hin und wieder von melodischen Sequenzen gekreuzt wird, hier aber dann auch erst seine wirklich spannenden Momente entwickelt. Stücke wie 'Horror Beyond Comprehension' und 'Blight And Disfigurement' bestechen mit grandiosen Chorus-Harmonien, 'Effectively Neutralized' ist sogar progressives Todesblei in Reinkultur, und selbst im instrumentalen Titelsong sind Elemente aus den unterschiedlichen Metal-Welten zu entdecken, die von Matt Miller und seinen Mitstreitern effizient dargeboten und perfekt zusammengehalten werden. Obschon das Material vergleichsweise leicht zugänglich ist, nutzt das Quartett jegliche Möglichkeit, ein paar Kabinettstückchen auf den Plattenteller zu zaubern oder mit lebendigen Skalen und grandioser Rhythmusarbeit auch etwas Werbung in eigener Sache zu machen. Denn Fakt ist: Matt Miller hat ausschließlich instrumentale Schwergewichte in seinen Reihen, die mit einer spielerischen Leichtigkeit all die grandiosen Ideen umsetzen können. Und er selbst wiederum ist ein absoluter Profi im Bereich des technischen Death Metals, ein beeindruckender Songwriter und ein extrem versierter Musiker, der jeden Funken Aufmerksamkeit redlich verdient hat. "Fiber Tormentum" ist ein richtiger Killer und so erfrischend kreativ, dass man gar nicht anders kann, als diesem bislang unbekannten Genie ehrfürchtig zuzuprosten! Cheers!