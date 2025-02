Kunterbunte Melange aus mehreren Jahrzehnten Rockmusik.

MARY ANN HAWKINS betrachtet sich als die erste und wichtigste Surf-Rock-Kapelle in ihrem Heimatland, und dies mag in der manchmal doch etwas unterkühlten finnischen Rock'n'Roll-Szene auch zutreffen, jedoch muss man klangtechnisch noch einmal nachhaken, ob die Truppe auch tatsächlich vollumfänglich in diese Schublade hineinpasst. Zwischen beschwingten Instrumentalstücken, dezenten Psychobilly-Rockern und einigen düsteren Stücken mit dezentem THE 69 EYES-Touch gibt es auf jeden Fall eine Zeitreise durch einige Generationen leicht zugänglicher, aber dennoch dezent experimenteller Rockmusik - und genau hier wird die Sache dann auch spannend.

Auf "Helsinki Surf City" wagen die Finnen jedenfalls eine recht breit aufgestellte Herangehensweise, die von Melancholie bis Euphorie ebenso alles bereithält wie aus der Schnittmenge aus flockigen Swinging Sixties, lässigen Wave-Sounds mit dezenter 70s-Annäherung und zeitgemäßen Indie-Noten, die wiederum einen eher zeitlosen Charakter mitbringen. Das kann alles und nichts bedeuten, und genau hier wird sich dann auch entscheiden, ob die Gunst der Hörerschaft mit dieser vielschichtigen stilistischen Vermengung auch erhalten bleibt. Einerseits bringen die Nordeuropäer es zwar sehr gut auf den Punkt und bringen mit ihrem kunterbunten Potpourri auch ordentlich Stimmung in die Bude, andererseits wünscht man sich gelegentlich einen klarer strukturierten roten Faden, der zwischen eher entspannten, dann aber auch sehr lebendigen Nummern die Waage aufstellt. Der wirklich ausgezeichnete Unterhaltungswert der neuen Platte, für die MARY ANN HAWKINS auch einige Gastvokalisten gewinnen konnte, schlägt das Pendel zwar in die richtige Richtung, aber bei der Analyse einer klaren Zielgruppe steht man doch schnell wieder auf dem Schlauch, da die Band die zahlreichen Facetten des Rock'n'Rolls allesamt einbeziehen möchte und dabei nur unwesentlich Charakteristisches herausarbeitet.

"Helsinki Surf City" macht Spaß, verbreitet allerorts gute Laune und gefällt vor allem in seiner lebhaften instrumentalen Darbietung. Aber das muss bei weitem nicht bedeuten, dass die Scheibe universell gefallen wird - zu wünschen wäre es den Finnen allerdings.