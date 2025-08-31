LUCIE SUE - Battlestation

Battlestation

Genre:
Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Sphynx
Release:
29.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Battlestation
    2. Hush
    3. Ride The Wired Wild Tiger
    4. Bela
    5. Bachat Bouloud
    6. Burn Your Candles
    7. The Famous Last Words
    8. I Will Shit Where You Sleep
    9. Boring
    10. Knud
    11. Reckless
    12. Ten Minutes
    13. Counter Clockwise

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

