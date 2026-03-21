Francis Soto ist mit einem echten Hammer zurück!

Dass "Battle Royale" tatsächlich erst der erste Solo-Release in der langen Laufbahn von Francis Soto ist, mag man kaum glauben, schließlich ist der umtriebige Sänger in den vergangenen dreieinhalb Dekaden an den Mikros zahlreicher Bands und Künstler aufgetaucht und hat der hiesigen Melodic-Rock-Szene mehrfach seinen Stempel aufgedrückt. SANVOISEN, WICKED SENSATION, SUBWAY und zuletzt IVORY TOWER: Die Liste der Undergroundperlen, mit denen sich der stimmgewaltige Frontmann bisher hat ablichten lassen, ist relativ groß, weckt aber natürlich auch Erwartungen an den ersten Alleingang, der leztzten Endes jedoch nur wenige Überraschungen bereithält.



Geboten wird einmal mehr melodischer Hardrock zwischen JADED HEART, DOKKEN und den flotteren Outputs aus dem Hause AXEL RUDI PELL, immer schön beschwingt von peppigen Grooves angetrieben, gerne aber auch mal in höheren Tempolagen und jederzeit einprägsam. Das Hookline-Feuerwerk ist jedoch weniger erstaunlich als vielmehr die Tatsache, dass Soto sich nicht lange mit überflüssigem Bombast herumschlägt, sondern durchweg straighte Rocksongs auftischt, die sich angenehm von den üblichen Klischees fernhalten.



Zwar sind die lyrischen Ergüsse absolute Standardware, doch was Soto und seine Begleitband instrumental auf den Plattenteller bringen und mit wie viel Inbrunst der Altmeister hier ins Mikro shoutet, das verdient tatsächlich noch mal einen gesonderten Applaus, dessen Lautstärke sich mit jedem weiteren Hit von "Battle Royale" noch einmal erhöht. Stücke wie 'One Night In Tokyo', 'The Devil Is A Banger' und 'Life Is A Bitch' fordern geradezu auf, die Regler ganz nach oben zu setzen. Das stampfende 'Thunderroad' und das schmutzige 'My Soul Is Black' bringen den Nacken schnell in Verlegenheit, und auch eine vergleichsweise ruhige Geschichte wie 'Heart Of The Storm' verliert sich nicht in balladesken Plattitüden, sondern bietet Hardrock im Sahnemodus.



Die gesamte Platte besteht aus langlebigen Hits, einer verdammt coolen Rock & Roll-Attitüde und bringt die beste Seite des Künstlers auf unnachahmliche Art und Weise zum Vorschein. Dass LORD FRANCIS SOTO einen intensiveren Lauschangriff verdient, war von vorne herein klar. Dass die Platte aber derart durchstartet, hätte man nicht zwingend erwarten können!