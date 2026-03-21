LORD FRANCIS SOTO - Battle Royale

Battle Royale

Mehr über Lord Francis Soto

Genre:
Hardrock
∅-Note:
8.50
Label:
Escape Music
Release:
20.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Take Me Into The Flames
    2. While The Night Still Knows My Name
    3. My Soul Is Black
    4. One Night In Tokyo
    5. Far And Away
    6. The Devil Is A Banger
    7. Thunderroad
    8. Life Is A Bitch
    9. Heart Of The Storm
    10. Pain Of Missing
    11. Soulbreaker
    12. Battle Royale

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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